Efsaneler; Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay karşı karşıya

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması, rekabetin yanı sıra duygusal bir boyutta taşıyor. Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay, efsane oldukları takımlara karşı bu kez rakip olarak sahada olacaklar.

Spor Toto Süper Ligi’nin 24. haftasında 5 Mart Pazartesi günü saat 20:00’de Medical Park Stadyumu’nda Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hakem Halis Özkahya’nın düdük çalacağı müsabakada, iki takım arasında yaşanacak rekabetin yanı sıra duygusal anlamlar da taşıyor. Bir tarafta Trabzonspor efsanesi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, diğer tarafta ise Beşiktaş efsanesi Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, efsane oldukları takımlara karşı bu kez sahada rakip olarak mücadele edecekler.

Paşa Erbaş`dan Beşiktaş maçı öncesi sağ duyu çağrısı Süper Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi bordo-mavili takımın taraftar grubu lideri Paşa Erbaş, sağ duyu çağrısında bulunarak ülke olarak hassas bir dönemden geçtikleri bugünlerde birlik ve beraberliklerini herkese göstermeleri gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Büyük bir taktik savaşı yaşanacak

Trabzonspor’un efsane ismi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve Beşiktaş’ın efsane ismi Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, efsane oldukları takımlara karşı ilk kez karşılaşacaklar. Bordo-mavili takımın yıllarca kalesini koruyan ve şampiyonluklar yaşayan Güneş ile Beşiktaş’ın orta sahasını yıllarca taşıyan ve yaşanan şampiyonluklarda imzası bulunan Rıza Çalımbay, bu kez görevde oldukları takımın başarısı için büyük bir taktik savaşı verecekler. İki teknik adamında şiddetle puana ihtiyacı olduğu haftalarda gülen tarafın kim olacağı merakla beklenmeye başladı.

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Güneş üstün

Beşiktaş Teknik direktörü Şenol Güneş ile Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar farklı takımlarda 13 kez karşılaştılar. 2005 yılında Beşiktaş’ın, başında bulunan Çalımbay, Trabzonspor’un başında bulunan Şenol Güneş’i 1-0 yendiği maçla birlikte iki teknik adam arasında başlayan rekabette, Şenol Güneş’in üstünlüğü bulunuyor. 13 maçta Güneş, 6 galibiyet elde ederken Çalımbay ise 4 galibiyet elde etti. 3 maçta ise iki teknik adam sahadan beraberlikle ayrıldı. İki teknik adam bu sezon ikinci kez karşılaşacaklar, sezonun ilk haftasında siyah-beyazlı takım Çalımbay’ın başında bulunduğu Antalyaspor’u 2-0 mağlup etmişti.