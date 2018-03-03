Cenk Tosun Everton’da ilk 11’e döndü golünü attı

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan, ilk iki maçta ilk 11'de sahaya çıktıktan sonra yedek kulübesinde kalan Cenk Tosun, Burnley maçına ilk 11'de başladı. Cenk Tosun, Premier Lig'de çıktığı beşinci maçında gol atma başarısı gösterdi. Ancak Cenk Tosun'un golü, Everton'ın puan almasına yetmedi.

Devre arasında Beşiktaş’tan 22 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Everton’a transfer olan Cenk Tosun, ilk 11’deki yerine geri döndü. Premier Lig’de Burnley ile karşılaşacak olan Everton’da Menajer Sam Allardyce, Cenk Tosun’u ileri uçta görevlendirdi. Cenk Tosun, bugün Everton’ın en uçtaki gol silahı olarak sahaya çıktı.

Cenk Tosun mücadelenin 20. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Sağ kanattan yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Cenk Tosun, Premier Lig’deki ilk golünü atmış oldu. 68 dakika sahada kalan Cenk Tosun, daha sonra yerini Oumar Niasse’a bıraktı. Cenk Tosun’un golüyle öne geçen Everton, skoru korumayı başaramadı. İkinci yarı Everton’ı baskı altına alan ev sahibi ekip, 56. dakikada Ashley Barnes ve 80. dakikada Chris Wood’un golleriyle maçı 2-1 kazandı. Everton’da Kaptan Ashley Williams, 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Cenk Tosun yoksa, Babel de yok ! Geçen sezon devre arasında La Liga ekibi Deportivo La Coruna'dan sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takıma katılan ve 2016-2017 sezonunda yaşanan şampiyonlukta katkısı bulunan Ryan Babel, Cenk Tosun'un gidişiyle birlikte düşüş yaşadı. İlgili Haberi Oku

Premier Lig’de bu sezon 5. maçına çıkan Cenk Tosun, ilk kez fileleri havalandırma sevinci yaşadı.