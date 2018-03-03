Cenk Tosun Everton’da ilk 11’e döndü golünü attı
Devre arasında Beşiktaş’tan 22 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Everton’a transfer olan Cenk Tosun, ilk 11’deki yerine geri döndü. Premier Lig’de Burnley ile karşılaşacak olan Everton’da Menajer Sam Allardyce, Cenk Tosun’u ileri uçta görevlendirdi. Cenk Tosun, bugün Everton’ın en uçtaki gol silahı olarak sahaya çıktı.
Cenk Tosun mücadelenin 20. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Sağ kanattan yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Cenk Tosun, Premier Lig’deki ilk golünü atmış oldu. 68 dakika sahada kalan Cenk Tosun, daha sonra yerini Oumar Niasse’a bıraktı. Cenk Tosun’un golüyle öne geçen Everton, skoru korumayı başaramadı. İkinci yarı Everton’ı baskı altına alan ev sahibi ekip, 56. dakikada Ashley Barnes ve 80. dakikada Chris Wood’un golleriyle maçı 2-1 kazandı. Everton’da Kaptan Ashley Williams, 86. dakikada kırmızı kart gördü.
Premier Lig’de bu sezon 5. maçına çıkan Cenk Tosun, ilk kez fileleri havalandırma sevinci yaşadı.