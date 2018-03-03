Carlos Carvarhal Beşiktaş taraftarını unutamıyor

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştırmış olan Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal, siyah-beyazlı taraftarı unutamadığını belirtti. Carlos Carvalhal, İngiltere'de verdiği röportajda Beşiktaş taraftarı ile ilgili övgü dolu sözler söyledi.

SKOR DIŞ HABER – İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City’nin başında başarılı bir grafik sergileyen Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal, siyah-beyazlı taraftarları öve öve bitiremedi. İngiliz Daily Mail gazetesine röportaj veren Carlos Carvalhal, konuşmasının son bölümünü 2010-2011 yıllarında çalıştırdığı Beşiktaş’ın taraftarlarına ayırdı.

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Beşiktaş’ın başındayken -24 derecede oynadıkları bir maçı hatırlatan Carlos Carvalhal “Maç deplasmandaydı. İstanbul'da dahi zemini temizlemek için bir kar makinesine ihtiyaç duymuştuk. O hafta tesisler yerine statta idman yapmak zorunda kalmıştık” şeklinde konuştu. Beşiktaş taraftarına da ayrı bir parantez açan Carlos Carvalhal, şunları söyledi:

“Taraftarlar inanılmazdı. O enerjiyi hissediyordunuz. 32 bin kişinin zıplayıp tezahüratlar yaptığı bir maçı hatırlıyorum. Zeminin ayaklarınızın altından kaydığını hissediyordunuz. Orada durup şöyle düşünmüştüm: Burada durmak için para alıyorum ama aslında burada olmak için para bile verirdim.'İngiliz futbolunda da aynı tutkuyu hissediyorum.”