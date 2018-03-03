CANLI YAYIN: Napoli Roma maçı canlı izle! Napoli Roma hangi kanalda?

Serie A'da şampiyonluk yarışı Napoli Roma maçı ile devam ediyor. Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlayacağı Napoli Roma maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın linki yer alıyor. İşte Napoli Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularının yanıtı ve dev maçın detayları...

Son haftalarda gösterdiği performansla Roma’yı sırtlayan isim olan Cengiz Ünder, Napoli Roma maçında ilk 11’de başlayıp, takımının 3 puan almasında katkı sağlamaya çalışacak. Shakhtar Donetsk ve Milan maçlarında kaybederek taraftarını üzer Roma, Serie A lideri Napoli’yi deplasmanda devirerek hem moral bulmak, hem de az da olsa şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor. Napoli ise ikinci sıradaki Juventus ile arasındaki 4 puan farkının kapanmaması için Roma maçında 3 puanla ayrılmak istiyor. İtalya'da haftanın maçını kaçırmak isteyen futbol severler Napoli Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğunu araştırıyor. Ayrıca Napoli Roma maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizi içerisinde canlı izle linki yer alıyor.

NAPOLİ ROMA MAÇI CANLI İZLE