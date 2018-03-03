CANLI YAYIN: Burnley Everton maçını canlı izle! Cenk Tosun golü izle…

Cenk Tosun'lu Everton Burnley karşısına çıkıyor. Cenk Tosun'un ilk 11'de başlayacağı Burnley Everton maçını haberimizin içerisinde canlı izle linki aracılığıyla izleyebilirsiniz. Premier Lig'de henüz gol sevinci yaşayamayan Cenk Tosun Burnley karşısında hem ilk golünü atmak hem de takımına 3 puan kazandırmak için mücadele edecek. Burnley Everton maçı hangi kanalda merak eden futbol severler için canlı izle yayın linki haberimiz içerisinde...

Bu sezon Premier Lig’de istediği performansı gösteremeyen Everton, Burnley deplasmanında 3 puanla dönerek moral kazanmak istiyor. İlk 11’leri belli olan Burnley Everton maçı kadrosunda Cenk Tosun sahada yerini alacak. Türk futbol severlerin yakında takip ettiği Everton Burnley maçı için canlı yayın linki haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki, canlı yayın ekrana gelen Burnley Everton hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Burnley Everton maçı canlı izleyebileceğiniz canlı yayın linki…

EVERTON BURNLEY MAÇI CANLI İZLE

BURNLEY EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premiere Lig’in 29. haftasında Everton, Burnley ‘e konuk oluyor. 3 Mart Cumartesi günü TSİ 15.30’da başlayacak olan mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

| More on @CenkTosun_‘s first #EFC goal: “Sigurdsson has been brilliant so far. He gives the ball out wide left to Walcott. The England international’s cross is flicked on by Coleman and Tosun heads home with a top-quality finish! COYB!!”https://t.co/RtvdmtDHTF — Everton (@Everton) 3 Mart 2018

BURNLEY EVERTON İLK 11

Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Ward, Hendrick, Gudmundsson, Westwood, Cork, Lennon, Barnes

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Williams, Martina, Walcott, Gueye, Davies, Sigurdsson, Calvert-Lewin, Cenk

CENK TOSUN EVERTON FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Devre arasında Beşiktaş'tan 22 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, ilk 11'deki yerine geri döndü. Premier Lig'de Burnley ile karşılaşacak olan Everton'da Menajer Sam Allardyce, Cenk Tosun'u ileri uçta görevlendirdi. Cenk Tosun, bugün Everton'ın en uçtaki gol silahı olarak sahaya çıktı. Cenk Tosun mücadelenin 20. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Sağ kanattan yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Cenk Tosun, Premier Lig'deki ilk golünü atmış oldu.

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.

EVERTON PREMİER LİG’DE 9. SIRADA

Everton ligde oynadığı 28 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. 32 gol attı ve 47 gol yedi. Topladığı 34 puanla 9. ısrada yer alıyor.

Burnley ise 28 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan ekip attığı 22 gole karşılık kalesinde 25 gol gördü ve topladığı 37 puanla 7. sırada yer alıyor.