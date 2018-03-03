CANLI YAYIN: Başakşehir Göztepe maçı canlı izle! Bein sports canlı izle…

Haftanın kritik maçlarından Başakşehir Göztepe maçı başladı. Başakşehir Göztepe maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın linki yer alıyor. Kıyasıya mücadeleye sahne olan Başakşehir Göztepe Bein Sport kanalında canlı yayınlanıyor. İşte Başakşehir Göztepe maçı canlı izleme linki ve maçın detayları...

Son haftalarda istediği gibi sonuçlar alamayan, ligin ikinci yarısında düşüşe geçen iki ekip Başakşehir Göztepe karşı karşıya geliyor. Gözlerin iki takımın dünya yıldızı forvetleri Adebayor ve Demba Ba'da olacağı Başakşehir Göztepe maçı canlı yayınlanacak. Bu sene sürpriz performans gösteren Başakeşehir Göztepe maça 3 puan parolasıyla başlayacak. Arda Turan ilk 11’de olmadığı maçta Abdullah Avcı’nın öğrencileri şampiyonluk için tek hedefi kazanmak, Göz ise Avrupa hedefinden başkasını düşünmüyor. Kritik karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren Başakşehir Göztepe maçı canlı yayını aramaya başladı. Her iki takımın taraftarının bir an önce başlamasını beklediği Başakşehir Göztepe canlı yayınını haberimizin içerisindeki bein sports linkinden canlı izleyebilir.

BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE CANLI ANLATIM

BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE MAÇI İLK 11

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visça, Mossoro, Kerim, Adebayor

Göztepe: Günay, Sabri, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Poko, Castro, Gouffran, Halil, Demba Ba

EMRE BELÖZOĞLU VE CLİCHY CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de, Göztepe karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, Göztepe mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde, 25. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

1′ Karşılaşmaya ev sahibi ekip Başakşehir başladı.#HaydiBastırŞanlıGöztepe pic.twitter.com/6yr94h3tnS — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 3 Mart 2018

İSTANBUL’DA 3 MAĞLUBİYET

Deplasmanda son 4 maçında galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, rakibiyle ilk yarıda oynadığı müsabakayı 2-1 kaybetmişti. Dış sahada 17 puan toplayan Göztepe, 12 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 5 mağlubiyetinden 3'ünü İstanbul'da Fenerbahçe (2-1), Galatasaray (3-1) ve Kasımpaşa (3-1) karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Adama Traore'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre forma giyemeyecek.

DEMBA BA GÖZTEPE İLE ÇIKTIĞI 3 MAÇTA 2 GOL ATTI

Demba Ba, Süper Lig’de Göztepe formasıyla ilk 11’de sahaya çıktığı üç maçın ikisinde gol attı.

İLK KEZ BU SEZON KARŞI KARŞIYA GELDİLER

İki takım Süper Lig’de ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Başakşehir deplasmanda 2-1 kazanırken; Göztepe’nin golünü, devre arasında Konyaspor’a transfer olan Adis Jahovic atmıştı.