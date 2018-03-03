Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı küme düştü
Voleybol Efeler Ligi Baraj Etabı 1. Devre ilk maçında İnegöl Belediyespor'a konuk olan Beşiktaş, mücadeleyi 3-0 kaybetti ve TDK Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'in ardından küme düşen ikinci takım oldu.
Voleybol Efeler Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, baraj etabında İnegöl Belediyespor’a 3-0 yenildiği maçın ardından küme düştü.
Normal sezonu 11. sırada tamamlayan Beşiktaş’ın, baraj etabı 1. devre ilk maçını 25-19, 25-12 ve 25-18’lik setlerle kaybederek küme düşmesi kesinleşmiş oldu.
Beşiktaş, TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik takımının ardından küme düşen ikinci ekip oldu.
Son güncelleme: 17:05 | 03.03.2018