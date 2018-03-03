Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı küme düştü

Voleybol Efeler Ligi Baraj Etabı 1. Devre ilk maçında İnegöl Belediyespor'a konuk olan Beşiktaş, mücadeleyi 3-0 kaybetti ve TDK Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'in ardından küme düşen ikinci takım oldu.

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