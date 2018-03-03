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Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı küme düştü

Voleybol Efeler Ligi Baraj Etabı 1. Devre ilk maçında İnegöl Belediyespor'a konuk olan Beşiktaş, mücadeleyi 3-0 kaybetti ve TDK Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'in ardından küme düşen ikinci takım oldu.
17:043 Mart 2018
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Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı küme düştü

Voleybol Efeler Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, baraj etabında İnegöl Belediyespor’a 3-0 yenildiği maçın ardından küme düştü.

Normal sezonu 11. sırada tamamlayan Beşiktaş’ın, baraj etabı 1. devre ilk maçını 25-19, 25-12 ve 25-18’lik setlerle kaybederek küme düşmesi kesinleşmiş oldu.

Beşiktaş, TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik takımının ardından küme düşen ikinci ekip oldu.

03 Mart 2018 Cenk Tosun Everton`da ilk 11`e döndü golünü attı Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan, ilk iki maçta ilk 11'de sahaya çıktıktan sonra yedek kulübesinde kalan Cenk Tosun, Burnley maçına ilk 11'de başladı. Cenk Tosun, Premier Lig'de çıktığı beşinci maçında gol atma başarısı gösterdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı Voleybol Efeler Ligi
Son güncelleme: 17:05 | 03.03.2018
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