Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihine geçti

Bafetimbi Gomis, Karabükspor karşısında hat-trick yaparken toplamda 24 gole ulaştı ve Mario Jardel'i (22 gol) geçerek, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu

SKOR / Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Kardemir Karabükspor maçının ilk yarısında attığı 4 golle sarı kırmızılı kulüpte bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olma unvanını kazandı.

Süper Lig’in 24. haftasında Kardemir Karabükspor’a konuk olan sarı kırmızılı ekip, kümede kalma mücadelesi veren Kardemir Karabükspor karşısında ilk yarıda 6-0’lık skoru yakalamayı başardı.

Bafetimbi Gomis’in 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, Özgür Yılmaz’ın 16. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-0’a getirirken sonraki dakikalarda Gomis rüzgarı vardı.

Maçın 18., 25. ve 33. dakikalarında Karabükspor ağlarını sarsan Gomis, Süper Lig’de attığı gol sayısını 24’e çıkardı. Sarı kırmızılıların ilk yarıdaki son golü ise 40. dakikada Gary Rodrigues’ten geldi. İkinci yarıda da Sinan Gümüş’ün attığı golle Galatasaray sahadan 7-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, lig tarihindeki farklı skorlarından birine imza attı Galatasaray, Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesiyle, lig tarihinde en farklı 2. galibiyetlerinden birini almış oldu. İlgili Haberi Oku

Daha önce sarı kırmızılı kulüpte forma giyen Brezilyalı golcü Mario Jardel, Galatasaray formasıyla 22 gol atarak bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduruyordu.

Bafetimbi Gomis, aynı zamanda 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig’de üst üste iki hafta hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Gomis daha önce Lyon’da 2011-12 sezonunda 25, 2012-13 sezonunda 21, 2013-14 sezonunda 22 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon Marsilya’da ligde 20 toplamda 21 gol atan Gomis, Galatasaray ile ligde 24 kupada 3 gol atarak hem ligdeki hem toplamdaki kariyer rekorunu kırmış oldu.

İLK KEZ 4 GOL ATTI!

Başarılı golcü, Karabükspor maçına attığı golle kariyerinde bir ilki de yaşadı. Fransız futbolcu, kaydettiği 4 golle kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol atma heyecanı yaşadı. Gomis, kariyerinde daha önce Marsilya’da, Lyon’da ve Saint-Etienne'de de 1 kez 3 gol atma başarısı yakalamıştı.

Kardemir Karabükspor Galatasaray: 0-7 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı Kardemir Karabükspor Galatasaray maçı ile devam etti. Galatasaray deplasmanda rakibini 7-0'lık skorla mağlup etti ve 40 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İlk yarıda 6 gol bulan Galatasaray'da Feghouli 3 asist, Gomis ise 4 golle yıldızlaştı. İlgili Haberi Oku