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Badou Ndiaye maç sonunda takım arkadaşıyla kavga etti!

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Stoke City'ye giden Badou Ndiaye, Southampton maçının bitişiyle birlikte takım arkadaşı Bruno Martins Indi ile tartıştı.
20:303 Mart 2018
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Badou Ndiaye maç sonunda takım arkadaşıyla kavga etti!

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City’de forma giyen Badou Ndiaye, Southampton maçından sonra takım arkadaşı Bruno Martins Indi ile kavga etti.

Devre arasında Galatasaray’dan ayrılarak Stoke City’ye giden 27 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu 0-0 berabere biten Southampton maçından sonra sinirlerine hakim olamadı.

Takım arkadaşı Indi ile tartışan Ndiaye’yi diğer takım arkadaşları sakinleştirirken araya giren Kurt Zouma tartışmanın büyümesini engelledi.

Southampton deplasmanından 0-0’lık beraberlikle ayrılan Stoke City, 27 puanla 19. sırada yer alıyor.

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Etiketler
Badou Ndiaye Bruno Martins Indi Southampton Stoke City
Son güncelleme: 20:32 | 03.03.2018
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