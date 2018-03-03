Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel ve Alper Potuk’a: Takım arkadaşlarınızdan özür dileyin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Alper Potuk ve Volkan Demirel'in takım arkadaşlarından özür dilemesini istedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak avantajlı bir skor elde eden Fenerbahçe’de, Volkan Demirel ve Alper Potuk, gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını yalnız bırakmıştı. Habertürk’ün haberine göre maçtan sonra Aykut Kocaman’dan özür dileyen Volkan Demirel ve Alper Potuk’a,tecrübeli teknik adamda uyarı geldi.

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İki futbolcusuna “Benden özür dilemeyin” diyen Aykut Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

“Böylesine önemli bir maçta takım arkadaşlarınızı yalnız bıraktınız. Oysa sahada her şey bizim lehimizeydi ve 2-1 öne geçmiştik. Bu bizim için büyük bir avantajdı ve gördüğünüz kartlarla avantajı kaybettik. Böyle olunca da zaten maç takvimi sıkışık arkadaşlarınız daha çok yoruldular. Gidin onlardan özür dileyin.”