Antalya’da kadınlar yüksek topukla koştu

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen Yüksek Topuk Koşusu’nda kadınlar en az 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştu. Renkli görüntülere sahne olan yarışı hayatında ilk defa topuklu ayakkabı giyen 18 yaşındaki Elif Polat isimli genç kız kazandı.

Antalya'da bu yıl 13. kez düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamındaki 'Yüksek Topuk Koşusu' Muratpaşa Kent Meydanı'nda yapıldı. Yarış öncesi 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabılarını giyen kadınlar, ayaklarından çıkmaması için sıkıca bantladı. Koşuya hazırlanan kadınlara eşleri ve çocuklarının yardım ettiği gözlendi. Yerleşik yabancı kadınların da katıldığı yarışmaya katılan toplam 23 kadın, start çizgisine gelerek yarışmanın başlamasını bekledi. Startı Burcu Esmersoy tarafından verilen yarışmada yüksek topuklu ayakkabılarıyla 100 metre koşan kadınlar, birinciliği elde edip 2 bin TL ödül kazanmak yarıştı. Gruplar halinde koşan kadınlar, 100 metre uzunluğundaki parkurda düşmeden bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele etti.

Kadınlara destek için pembe topuklu giydi

Yarışmalara destek vermek için katılan erkek bir yarışmacı da 7 santim yüksekliğinde pembe topuklu ayakkabısını giyerek kadınlardan ayrı koştu. Kadınlara destek vermek amacıyla koştuğunu belirten Fester Andü, topuklu ayakkabılarla koşmanın oldukça zor olduğunu dile getirdi.

Yarış sonunda birinci olan 18 yaşındaki Elif Polat 2 bin TL, ikinci olan Semra Pekyılmaz bin 500 TL, üçüncü Durdu Ekinci bin lira para ödülünün sahibi oldu. Dereceye girenlere para ödülünün yanı sıra topuk ayakkabılı kupa ile İngilizce eğitim kurs ödülü de verildi. Ödüller, yarışmanın startını veren Burcu Esmersoy tarafından takdim edildi.

Burcu Esmersoy: Spor ayakkabıyla koşsam birinci geleni geçemezdim

Yarışma startını veren Burcu Esmersoy, yarışların kendisi için ayrı bir heyecan olduğunu belirterek, Benim için çok değişik bir heyecan oldu. Topuklu ayakkabı koşusunda bulunmak hayatımda bir ilk oldu. Biz zaten kadınlar olarak hayatta çok koşuşturuyoruz ama böyle bir yarışma maksadıyla koşanları ilk kez gördüm. Ben spor ayakkabılarımla koşsam birinci geleni geçemezdim. İnanılmaz koşuyorlar” dedi.

Elif Polat: Hiç topuklu ayakkabı giymemiştim

İlk defa yarışlara katıldığını belirten yarışma birincisi Elif Polat, “İlk defa yarışıyordum, zor oldu. Hayatımda hiç topuklu ayakkabı giymemiştim. Antrenman yaptım daha öncesi. Antrenörümle birlikte katıldık o da ikinci oldu. Bir erkeğin yarışmaya katılmasından dolayı da mutlu olduk. Güzel koştu, bence onun da ödül alması lazım” diyerek duygularını dile getirdi.

Minikler ve halk koşusu etabı

Runatolia'da Terracity RUN adıyla halk koşusu, minik adımlar yarışları da gerçekleştirildi. Terracity RUN'da da 2 bin Antalyalı koşarak ya da yürüyerek 4 kilometrelik parkurda yarıştı. Renkli görüntülerin yer aldığı halk koşusunda vatandaşların ellerinde pankartlarla çocuk istismarı, kadına şiddet ve çeşitli hastalıklara dikkat çekmek için koştukları görüldü.