Alex de Souza Fenerbahçe maçı için İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında iki taraftar ile Fenerbahçe'nin 16 Mart'ta CSKA Moskova'yı konuk edeceği THY Euroleague karşılaşmasını Ülker Sports Arena'da takip edecek.

Fenerbahçe’nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul’a geliyor. Fenerbahçe Doğuş’un 16 Mart Cuma günü THY Euroleague’de CSKA Moskova’yı konuk edeceği karşılaşmada Ülker Sports Arena’da yerini alacak olan Alex karşılaşmayı iki Fenerbahçe taraftarıyla takip edecek. Alex’in 17 Mart’ta Fenerbahçe’nin Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ı konuk edeceği dev derbiyi takip edip etmeyeceği de merak konusu.

Açık arttırma yöntemiyle devam eden organizasyon için Alex de Souza ile beraber maçı izlemek için 12 teklif verildi ve bu tekliflerin en yükseği 6500 TL olarak (3 Mart Cumartesi saat 17:50) gerçekleşti. 11 gün sonra sona erecek olan etkinlikte Alex de Souza ile beraber locada maç izlemek için minimum verilmesi gereken teklif 3 Mart Cumartesi saat 17:50 itibarıyla 6600 TL olarak belirlendi.

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