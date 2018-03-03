Adebayor’un sessizliğinde Mevlüt Erdinç sahneye çıktı

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Mevlüt Erdinç, Göztepe karşısında takımının ikinci golünü kaydederken, ligdeki gol sayısını da 4’e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Adebayor'un sessiz kaldığı günde sahneye takımın diğer golcüsü Mevlüt Erdinç çıktı. Karşılaşmaya yedek başlayan turuncu-lacivertlilerin golcü futbolcusu Mevlüt Erdinç, 78. dakikada Adebayor'un yerine oyuna girdi. Başarılı futbolcu, oyuna girdikten 3 dakika sonra 81. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını da 4'e yükseltti.

Deneyimli futbolcu, ayrıca bu sezon oynadığı 13 müsabakada 316 dakika süre aldı.