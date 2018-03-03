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Adebayor’un sessizliğinde Mevlüt Erdinç sahneye çıktı

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Mevlüt Erdinç, Göztepe karşısında takımının ikinci golünü kaydederken, ligdeki gol sayısını da 4’e çıkardı.
18:113 Mart 2018
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Adebayor’un sessizliğinde Mevlüt Erdinç sahneye çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Adebayor'un sessiz kaldığı günde sahneye takımın diğer golcüsü Mevlüt Erdinç çıktı. Karşılaşmaya yedek başlayan turuncu-lacivertlilerin golcü futbolcusu Mevlüt Erdinç, 78. dakikada Adebayor'un yerine oyuna girdi. Başarılı futbolcu, oyuna girdikten 3 dakika sonra 81. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını da 4'e yükseltti.

Deneyimli futbolcu, ayrıca bu sezon oynadığı 13 müsabakada 316 dakika süre aldı.

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