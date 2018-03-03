Adana Stadı için Vodafone Park’tan esinlenildi!

Adana'ya yeni yapılacak olan Koza Stadyumu'nun çatısı, Vodafone Park Stadı'ndaki çatı gibi olacak...

Adana’ya yapılacak olan yeni stadın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor… Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdür Yardımcısı ve İnşaat Mühendisi Dursun Türk, Adana’nın yeni stadı Adana Stadyumu ile ilgili bilgi verdi.

Serdar Ali Çelikler: Sahtekar futbolcular... Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 sona eren olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor. Ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler dün gece NTVSpor'da katıldığı canlı yayında futbolculara ateş püskürdü. İlgili Haberi Oku

TWİTTER’DAN PAYLAŞTI

Dursun Türk, twitter hesabından yaptığı açıklama ile Adana Stadyumu’nun çatısının Vodafone Park gibi yapılacağını duyurdu. Türk “Adana Stadyumunda çelik halat gergi sistemli çatı yapımı ve çevre tanzimi imalatları devam ediyor. Bu çatı sistemini Beşiktaş stadından sonra 2. olarak uyguluyoruz.” şeklinde bir tweeet attı ve stattan bazı resimler paylaştı. Geçmişte Adana Koza Stadyumu’nun ilk bahar aylarında açılacağına yönelik açıklamalar yapılmıştı.