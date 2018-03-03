Abdurrahim Albayrak: ‘Galatasaray’da bir bahar havası var’

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdürrahim Albayrak, deplasmanda alınan 7-0'lık Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Albayrak, "7-0 gibi net bir skorla İstanbul’a dönüyoruz. Bu maçı kenara bırakıp Konya maçına hazırlanacağız ve hedefimize tek tek ilerliyoruz. Galatasaray'da bir bahar havası var diyebiliriz" dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahin Albayrak, Karabük maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak sözlerine, “Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bugün burada rahat top oynuyorsak, sahaya çıkıyorsak onların sayesinde. Bütün ülkemizin başı sağolsun. Onların kanı hiçbir zaman yerde kalmayacak. Hepimiz tek yürek olarak ülkemiz her şeyin üstesinden gelecektir” diyerek başladı.

Daha önce bu tip maçların kendilerini çok korkuttuğunu ifade eden Albayrak, “Çünkü rakibimizin kaybedecek bir şeyi olmadığını biliyoruz. Onun için çok rahat oynayacaklar ona göre hocamız hakikaten takımı çok iyi hazırladı. 7-0 gibi net bir skorla İstanbul'a dönüyoruz. Bu maçı kenara bırakıp Konya maçına hazırlanacağız ve hedefimize tek tek ilerliyoruz. Galatasaray’da bir bahar havası var diyebiliriz” dedi.

‘Terim Florya’da yatıyor, Florya’da kalkıyor’

Fernando'nun dönüşü hakkında bir soruya ise Albayrak, “Hocamız haklı olarak ona da şans veriyor ki önümüzdeki haftalarda yararlanmayı düşünüyoruz. Çok değerli bir futbolcumuz. İhtiyacımız var bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Futbolcu kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Oynayan ve oynayan hepsi elinden geleni yapıyor. Başkanımız dün İsviçre'deydi. Sabahın erken saatlerinde ayağının tozuyla Karabük'e geldi. Mustafa Cengiz başkanım ona da teşekkür ediyoruz yorgun yorgun geldi. Bize de moral verdi, hocamızı söylemeye gerek yok. Hocamız Florya'da yatıyor Florya'da kalkıyor onun için işte Fatih Terim oluyor bunları unutmamak lazım” şeklinde cevap verdi. Muslera`dan 7-0 sonrası transfer açıklaması İlgili Haberi Oku

Gomis için rekor kırmasının hatırlatılması üzerine Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray'ın tarihinde 2 hafta üst üste 3 gol atan yok. Hatta bugün 4 gol attı 2 haftada 7 tane gol attı. Böyle bir futbolcuya sahip olduğumuz için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Taraftara teşekkür eden Albayrak, “Hem Karabüklü hem de Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. Tribünde güzel bir atmosfer vardı. Türkiye bugün tribünlerde bütünlüğünü göstermiştir. Birlik beraberlik olduğu sürece neler yapabileceğimizi göstermiştir. Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. İşlerini güçlerini bırakıp Konya maçında tribünlerde bir rekor kırmak istiyoruz. Artık bu da Galatasaraylı futbolcu kardeşlerimizin hakkı tribünleri doldurmak istemeleri. O tezahüratla beraber o coşkuyla beraber ben inanıyorum ki çok zor bir maç olacak Konya maçı. Ama taraftarlarımızı biz arkamıza alırsak iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Bu galibiyetin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu. Kardemir Karabükspor Galatasaray: 0-7 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı Kardemir Karabükspor Galatasaray maçı ile devam etti. Galatasaray deplasmanda rakibini 7-0'lık skorla mağlup etti ve 40 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İlk yarıda 6 gol bulan Galatasaray'da Feghouli 3 asist, Gomis ise 4 golle yıldızlaştı. İlgili Haberi Oku