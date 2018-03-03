42 milyon Euro’luk yıldız Jackson Martinez artık serbest

Kolombiyalı yıldız Jackson Martinez ile Guangzhou Evergrande'nin yolları ayrıldı. İki yıl önce 42 milyon Euro'ya alınan Jackson Martinez artık serbest...

SKOR DIŞ HABER – Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’nin 2016 yılında 42 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Jackson Martinez serbest kaldı. Porto’da sergilediği performans sonrası Atletico Madrid’e transfer olan, buradan da sürpriz bir şekilde Çin’in yolunu tutan Jackson Martinez’in sözleşmesi feshedildi. Guangzhou Evergrande, Çin Futbol Federasyonu’na bildirdiği 31 kişilik futbolcu listesinde Jackson Martinez’e yer vermedi. Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Jackson Martinez, birçok kulübün listesine girdi bile…

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Guangzhou Evergrande’ye transferinin ardından birçok sakatlıkla boğuşan Jackson Martinez, Çin ekibi ile çıktığı toplam 16 maçta fileleri 4 kez havalandırdı. Jackson Martinez, Porto’da 132 maçta 96 gol atarak tüm dünyanın dikkatini çekmişti.