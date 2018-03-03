2018 Dünya Kupası için Video Yardımcı Hakemliği kararı verildi

Uluslararası Futbol Federasyonu Kurulu'nun Zürih'te yaptığı toplantıda Video Yardımcı Hakemliği (VAR) sisteminin 2018 Dünya Kupası'nda kullanılmasına karar verildi.

SKOR DIŞ HABERLER / Video Yardımcı Hakemliği uygulamasının bu yıl Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda kullanılacağı açıklandı.

Almanya, İtalya ve İngiltere’de bazı maçlarda kullanılan sistem hakkında Zürih’te bir toplantı yapan Uluslararası Futbol Federasyonu Kurulu (IFAB) , VAR sisteminin Dünya Kupası’nda kullanılmasına oybirliği ile karar verdi.

VAR sistemini uygulamak isteyen liglerin IFAB’a başvurmaları gerekirken FIFA Başkanı Gianni Infantino, 16 Mart’ta yapacakları toplantı ile aldıkları kararı açıklayacaklarını belirtti.

Infantino, “Bugün VAR sistemi artık futbolun bir parçası. Bu konuda umutluyuz ve bu kararı teşvik etmek istiyoruz çünkü bu konuda olumlu bir bakış açımız var” dedi.

İngiltere Premier Lig’i gelecek sezon sistemi kullanmayacağını açıklarken Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde de gelecek sezon VAR olmayacak.

Gol, penaltı, doğrudan kırmızı kartın yanı sıra yanlış oyuncunun cezalandırılması gibi kararlarda VAR sisteminin kullanılması düşünülüyor.

VAR’ı kullanma kararı alan Fransa’nın yanı sıra Almanya da kararını 22 Mart’ta verecek.

Şampiyonlar Ligi`nde format değişti! Süper Lig takımları nasıl etkilenecek? UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yeni dönem 2018-19 sezonu itibariyle başlayacak İlgili Haberi Oku