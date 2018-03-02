Wesley Sneijder: ‘Bir gün Galatasaray’a dönmek istiyorum’

Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sneijder, Galatasaray'ı özlediğini ifade ederken "Kulübü çok seviyorum. Bir gün Galatasaray'a dönmek çok isterim. Futbolcu olarak döner miyim bilmiyorum ama belki teknik direktör, belki antrenör olarak Galatasaray'a dönmeyi çok istiyorum. Gelecekte neler olacak göreceğiz" dedi.

Katar’da Al Gharafa takımında forma giyen Galatasaray’ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder TRT Spor’da katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ı ve İstanbul’u özlediğini ifade eden Sneijder bir gün Galatasaray’a geri dönmek istediğini de açıkladı. Katar’da mutlu olduğunu söyleyen Sneijder, “Artık genç bir oyuncu değilim. Al Gharafa teklif yaptığında Bülent (Uygun) Hoca ile görüştüm ve teklifi hemen kabul ettim. Buraya gelmeden önce konuştuğum insanlar ligin kolay olmadığını söyledi. Kaliteyi gördüm, genç futbolcuların sürekli futbolu düşünmesi beni şaşırttı. Kararımdan dolayı çok mutluyum” dedi.

Galatasaray’ı çok özlediğini kaydeden Hollandalı futbolcu, “Galatasaray’da mükemmel zamanlar geçirdim. Başarılı bir takımdık. 4 yılda 8 kupa kaldırdık. Galatasaray’ı ve taraftarları çok özlüyorum. İnsanlar çok iyiydi. Ayrılmış olmama rağmen mesajlar gönderiyorlar. Bu sevginin karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Artık Galatasaray’da olmayan insanlar hakkında konuşmak doğru değildir. Kulüpten ayrılan insanlar hakkında konuşmak doğru değildir. Kulübü çok seviyorum. Bir gün Galatasaray’a dönmek çok isterim. Futbolcu olarak döner miyim bilmiyorum ama belki teknik direktör, belki antrenör olarak Galatasaray’a dönmeyi çok istiyorum. Gelecekte neler olacak göreceğiz” şeklinde konuştu.

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‘TUDOR DEĞİŞİKLİĞİ İYİ OLDU’

Igor Tudor değişikliğinin kulüp için iyi olduğunu kaydeden yıldız futbolcu, “Sürekli yalan söyleyen insanları sevmiyorum. Kim hakkında konuştuğumu anladınız. Kulüp adına Tudor değişikliği yaşandığı için mutluyum. İşler iyi gitmiyordu. Değişiklik iyi oldu. Umarım kulüp tekrar başarılar yakalar çünkü taraftarlar bunu hak ediyor” sözlerini kullandı.

Galatasaray’ı unutamadığını belirten 33 yaşındaki futbolcu, “Mustafa Cengiz’in mesaj attığından haberim var. Türkiye’deki insanlardan çok sayıda mesaj alıyorum. Bir kere kalbiniz sarı kırmızı atmaya başlarsa bunun devamı geliyor. Yeni başkanın benim için söylediklerinden dolayı mutluyum. Aslında planım kalmaktı. Birileri benim gelecek planlarımı yıktı” dedi.

‘İKİ GOL ATTIĞIM FENERBAHÇE MAÇI…’

Galatasaray kariyerindeki unutamadığı anlar hakkında konuşan tecrübeli yıldız, “2 gol attığım Fenerbahçe maçını unutamıyorum. Unutamadığım başkan ise Dursun Özbek. Onu gerçekten hiç unutamıyorum. 2 tane gol attığım Fenerbahçe maçındaki ilk golümü de unutamıyorum. Burak Yılmaz, unutamadığım oyunculardan. Mustafa Denizli de unutamadığım teknik direktör” şeklinde konuştu.

Galatasaray taraftarlarına mesaj gönderen sarı kırmızılı takımın eski 10 numarası, “Galatasaray taraftarları, dünyanın en iyi tarafarları. Dünyanın tüm taraftarlarından daha özel benim için. Tutkuları, takımlarını desteklemeleri inanılmaz. Ben de onları çok özledim. Gelecekte başarılı olmalarını diliyorum” sözlerini kullandı.

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