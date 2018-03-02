Toroğlu’ndan canlı yayında flaş açıklama! ‘Arkadaşlarını sattı! Bu ne lan…’

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Vodafone Park'ta uzun yıllar unutulmayacak bir mücadele sonunda 2-2 berabere kaldı. Sahada goller kadar olaylar ve kırmızılar konuşurken spor yorumcusu Erman Toroğlu maç sonunda flaş açıklamalar yaptı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanan ve Kara Kartal’ın 3-1 kazandığı dev derbiden sadece 4 gün sonra bu kez Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi. Mücadele hızlı başlarken maçın ilk 20 dakikası 1-1’le geçildi. Fenerbahçe’de Alper Potuk, ilk yarının sonlarında takımını 10 kişi bırakırken sarı-lacivertliler ilk 45 dakikada son düdük çalmadan Şener Özbayraklı ile 2-1 öne geçti.

Beşiktaş’ta oyuna ikinci yarıda giren, pazar günü oynanan derbinin yıldızı Ricardo Quaresma’nın bu maçı beklediği gibi geçmedi! Oyuna girdikten sadece 7 dakika sonra bir pozisyonda Josef de Souza ile tartışma yaşayan Quaresma, takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kart sonrası adeta çılgına dönen Portekizli yıldız, uzun sürede sahadan çıkmak istemezken bu anlarda saha iyiden iyiye karıştı.Quaresma, Volkan Demirel ve Pepe’nin gerginlik yaşadığı anlarda bu kez Mehmet Ekici’ye fiziksel müdahalede bulundu ve oyundan çıktı.

Fenerbahçe’de ilk golün ardından kalesini terk ederek tribünler önünde yerde kayan Volkan Demirel, 74. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Maçın hakemi Fırat Aydınus ve ekibi kararlarıyla tartışma konusu olurken spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın ardından maçı ve hakem kararlarını değerlendirdi.

İşte Toroğlu’nun yorumları…

“Beşiktaş kadrosu şu ana kadar iyi kullanılmadı. Fenerbahçe kadrosu vitaminsiz. Fenerbahçe’nin bu kadrosundan kaç kişiyi Beşiktaş’ta oynatırsınız? Lens’in arkadaşına ne dediğini biliyorum. ‘Ben şimdi oynamayacağım da ne zaman oynayacağım?’ dediğini biliyorum. İki takımın da 44 puanı varsa bu kadrolarla; Beşiktaş teknik direktörü hesap verecek, ben mi vereceğim? Fenerbahçe kadrosu iyi değil, ikisi de 44 puansa o takımın teknik direktörüne sorarım ne yapıyorsun diye.”

“Bu maçın rövanşını da Fırat Aydınus yönetmeli. Bu maçta kartlar, fauller… Denge değişmemeli. Bu maçın rövanşını aynı stil hakem yönetmeli. Yorumlar farklı olabilir. Saçma sapan işler oldu, doğru işler oldu. Bazı oyuncuların bu akşam akıllı olmadığını düşünüyorum.”

“Volkan, Quaresma, Alper… Saha dışında kalanların yüzlerine bakın. Bütün bu futbolcuları hazırlayan kim teknik adamlar. Bir teknik adam derse ki ‘Bugün gereksiz kart görülmüyecek’ kimse atılmaz! Aykut Kocaman ve Şenol Güneş’in bu açıklamaları altlık. Sonraki maçlar için konuşuyorlar.”

“Bugün Soldado ve Pepe oynaştılar ama atılmadılar. İkili mücadele ettiler ama atılmadılar. Sarı kart olan oyuncuların girmemesi lazım. Volkan senin işin ne orada itiraz etmesi olamaz. Devre arasında çok çeşitli olaylar olduğu söyleniyor. Beşiktaşlı bir yöneticinin olayların ortasında olduğu futbolcuların arasında kaldığı, itiş kakışın uzun süre sonlandırılamadığı söyleniyor”

“Alper’in pozisyonunda ofsayt yok. Top Beşiktaşlı oyuncudan geliyor, hakem bu topun Beşiktaşlı oyuncu tarafından vurulduğunu gördüğü an, ‘İndir ben gördüm devam’ demesi lazımdı. Bu pozisyon Fırat’ın bu maçta olmadığını gösteren bir pozisyon”

“Fenerbahçe’nin Soldado ile attığı golde ofsayt yok. Çok güzel bir gol”

“Alper’in ilk sarı kartı çok doğru bir sarı kart. Alper Potuk aslında doğru gördü bu kartı. Alper’in ikinci sarı kartı da doğru. Alper böyle bir mücadelede sahada sattı. Şimdi o arkadaşları o Alper için oynayacaklar mücadele edecekler. Amatör maçta böyle olmaz Fenerbahçe’de oynuyorsun. Kusura bakmayın böyle atılan bir adama topçu demem. Bu ne ya bu, çocuk musun lan ilkokul talebesi yapmaz bunu.

“Lens’in kaçırdığı pozisyon maçın dönüm noktası. Bence öncesinde Lens ile Aatıf arasındaki pozisyonda faul yok. Quaresma’nın pozisyonunda bana göre Josef’de atılmalıydı. İkisi de kırmızı. Olayın başlangıcı zaten Josef ile başlıyor. Pepe’nin gördüğü sarı kart doğru. Mehmet Topal ile Pepe’nin kafa kafaya çarpışmasında oyunu hemen durdurması lazımdı ve yaptı”

“Volkan Demirel’in kırmızı kart gördüğü pozisyon öncesinde itiraz ettiği Talisca’nın çevirmesinde aut yok, top oyunda. Volkan bunları hep yapıyordu ama atamıyorlardı. Bu kez Fırat Aydınus attı ve hakemin yaptığı en doğru işlerden biri. Babel’in poziyonu penaltının babası. Fırat Aydınus bu pozisyonu gördü ama vermedi”

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