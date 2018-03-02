Survivor Hilmicem kimdir? Hilmi Cem İntepe kaç yaşında?

Survivor 2018'de şampiyon unvanı ile yarışan Hilmicem İntepe, all star takımı ile nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Bir diğer merak konusu da ekranlarda sıkça boy gösteren Survivor Hilmicem kimdir? Hilmi Cem İntepe kaç yaşında, Survivor Hilmi Cem nereli? İşte Survivor Hilmicem hakkında merak edilen her şey...

Survivor 2018’de dokunulmazlık oyunları, ödül oyunları ve kavgalarıyla gündemde olmaya devam ediyor. Survivor’da all star ve gönüllüler arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ederken yarışmacılar arasında birçok isim de ön plana çıkıyor. Bu isimlerden biri de yükselen performansı ile yeniden Survivor şampiyonluğuna göz kırpan Hilmicem İntepe… Peki Survivor Hilmicem kimdir? Hilmicem İntepe nereli, kaç yaşında? İşte Survivor Hilmicem'le ilgili merak edilenler ve all star kadrosundaki Survivor Hilmicem’in geçmişi…

SURVİVOR 2018 KADROSUNDAKİ HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR? SURVİVOR HİLMİCEM KAÇ YAŞINDA?

Hilmi Cem İntepe, 19 Mayıs 1992'de Muğla Yenice'de doğmuştur. Hilmi Cem, 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşadı. 15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cem hiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi. 17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem, bir çok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılıp dikkatleri üzerine çeken Hilmi Cem, Survivor 2013'te şampiyon olarak bambaşka bir dünyaya adım attı.

Son yıllarda televizyon projelerindeki başarısıyla adından söz ettiren Hilmi Cem, 2018 Survivor All Star'da yeniden şampiyon olmak için savaşacak…

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini de canlandırdı.