Spor Toto 1. Lig | TY Elazığspor 3-0 Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, evinde ağırladığı Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti. Ümraniye maç fazlasıyla 44 puanla ikinci sırada kalırken Elazığspor 38 puana çıktı ve play-off potasına girmeyi başardı. 7. dakikada Tom sağ kanattan ceza sahasına girdi ve yerden ortasını yaptı. Altıpas çizgisi üzerinde Ümraniyesporlu Christopher'ın ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

15. dakikada Bjarnason'un pasında Alpaslan'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top az farkla auta gitti. 25. dakikada Timur'un uzun pasında Oğuz'un ceza sahası içinden vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 29. dakikada Mücahit'in sol kanattan ortasına ceza sahası içinde Serdar kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

51. dakikada Tom'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde Alpaslan uçarak kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0. 55. dakikada Alpaslan ceza sahası içinde rakibini çalımladı ve sol çaprazdan vuruşunda top kalecide kaldı. 63. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası Alpaslan kafayla topu Hora'nın önüne indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci tehlikeyi savuşturdu.

88. dakikada Muhammed Ümraniyespor savunmasının müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıya hükmetti. Penaltı vuruşunu kullanan Hora meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0. Demirkol`dan Yılmaz Vural`a sert çıkış! `O zaman git Almanya`da çalış` Mehmet Demirkol, NTV Spor'daki Spor Servisi programında gündeme dair düşüncelerini paylaştı. Mehmet Demirkol, Türkiye'deki teknik direktör sirkülasyonuna yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Savranlar

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Orhan Şam, Murat Akça, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Bjarnason (Muhamed dk. 73), Alpaslan (Mertan Caner dk. 83), Tom (Fatih Serkan dk. 88), Hora, Diarra

Ümraniyespor: Metin Erol, Christopher, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak (Cleyton dk. 60), Tarık Tekdal, Vasilogiannis (Samet dk. 72), İbrahim Akdağ, Serdar Özbayraktar (Emircan dk. 66), Rangelov

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Goller: Christopher (dk. 7 k.k.), Alpaslan (dk. 51), Hora (dk. 88 pen.) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Oğuz, Christopher (Ümraniyespor)