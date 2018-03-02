Spor Toto 1. Lig | Akın Çorap Giresunspor 4-1 Gazişehir Gaziantep FK

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında hafta içinde Yılmaz Vural ve başkan Mustafa Bozbağ arasındaki polemikle gündeme gelen Akın Çorap Giresunspor, konuğu Gazişehir Gaziantep'i 4-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig’de 25. hafta mücadelesinde Akın Çorap Giresunspor kendi sahasında Gazişehir Gaziantep’i 4-1 yendi. 7. dakikada Ahmad Abed sağ içte rakibinden topu kaptıktan sonra içeriye ortaladı. Kaleciden seken topu Korkishko sol ayağıyla filelerle buluşturdu: 1-0. 17. dakikada Caner’in orta alandan savunmanın arkasına sarkıttığı pası çok iyi değerlendiren Henrique, meşin yuvarlağı kaleci Adam’ın üzerinden ağlara yolladı: 2-0.

20. dakikada Fatih Atik, Almeida’ya pasında Gazişehirli oyuncuların ofsayt beklentisinde hakem atağı devam ettirdi. Almeida’nın vuruşunda kaleci Adam topu sağ köşeden kornere yolladı. 30. dakikada Dodo’nun sert şutunu kaleci Adam köşeden kornere yolladı. Kullanılan köşe atışında ise Panos’un kafa vuruşunda top yandan auta gitti. Yılmaz Vural canlı yayında başkanla kavga etti TFF 1.Lig ekiplerinden Giresunspor ile anlaştıktan 3 hafta sonra yollarını ayıran Yılmaz Vural, TRT Spor'da katıldığı bir programda başkan Mustafa Bozbağ ile tartıştı. İlgili Haberi Oku

43. dakikada sol kanattan Del Valle´nin ortaladığı topu Özgür Can filelerle buluşturdu: 2-1. 69. dakikada Hüsamettin ile başlayan atakta Ahmad soldan içeriye yerden pas çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Fatih Atik vuruşunu yaptı, hem Ahmet Kesim hem de kaleci Adam Stackhowiak hata yapınca top ağlara gitti: 3-1.

83. dakikada Giresunspor, Almeida ile hızlı çıktı. Almeida topu orta alana kadar sürdürdükten sonra pasını sol kanattaki Korkishko’ya verdi. Korkishko pozisyonu terse çevirip sağdaki Murat’a pasını verdi. Murat içeriye doldurdu, Gazişehir Gaziantep FK savunmasında Mehmet Erdem ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 4-1. 88. dakikada rakibine sert giren Korkishko kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşma 4-1 Akın Çorap Giresunspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı. Spor Toto 1. Lig | TY Elazığspor 3-0 Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. İlgili Haberi Oku STAT: Giresun Atatürk Stadı

HAKEMLER: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Mehmet Emin Tuğral

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet Şahin (Dk. 64 Anıl), Caner (Dk. 79 Murat), Çağlar, Abdulkerim, Hüsamettin, Panos Dimitriadis, Dodo Andre, Dmytro Korkishko, Ahmad Abed, Fatih, Heqriue Almeida (Dk. 90 Batuhan)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Adam Stackhowiak, Yasin (Dk. 62 İsmail), Sinan, Ahmet Kesim, Mehmet, Jefferson Junior (Dk. 34 Serdar), Kossi Segbefia, Ba Adama (Dk. 78 Muhammed), Gökhan, Yonathan Del Valle, Özgür Can

GOLLER: Dk. 7 Korkishko, Dk. 17 Henrique Almeida, Dk. 69 Fatih, Dk. 83 (KK) Mehmet (Giresunspor) – Dk. 43 Özgür Can (Gazişehir Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Korkishko (Akın Çorap Giresunspor)

SARI KARTLAR: Fatih, Almeida (Akın Çorap Giresunspor), Del Valle, Özgür Can (Gazişehir Gaziantep FK)