Son dakika! TFF’den Ricardo Quaresma kararı!

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Fenerbahçe maçında oyundan atılan Ricardo Quaresma'yı "kural dışı hareket" ve "saldırı" sebebiyle, PFDK'ya sevk etti. Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. ve 44. maddesine göre Portekizli yıldızın en az 8 maç ceza alması bekleniyor. Şiddetli harekette bulunan futbolculara 3 ila 6 maç ceza verilirken, futbolculara saldırıda bulunan futbolculara 5 ila 10 maç men cezası veriliyor.

TFF Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin Vodafone Park’ta 2-2 berabere kaldığı olaylı maçta oyundan atılan Ricardo Quaresma’yı “kural dışı hareket” ve “saldırı” sebebiyle, PFDK’ya sevk etti.

Futbol Disiplin Talimatı’nın ilgili maddelerindeki ifadeler şu şekilde:

“MADDE 43 – KURAL DIŞI HAREKETLER

Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.

MADDE 44 – SALDIRI

(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.”

İşte TFF’nin açıklaması

“Hukuk Müşavirliği’nce 02.03.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO’nun aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca ve “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 02.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı’nın 12/3. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

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