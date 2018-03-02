Sahada kalp krizi geçiren futbolcu yaşam savaşını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Amatör Küme takımlarından Yeşilyurtspor'da futbol oynayan ve geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu uzun süre yoğun bakımda yaşam savaşı veren Ramazan Gündür (35) hayatını kaybetti.

Manisa 1. Amatör Küme C Grubu’nda oynanan Yeşilyurtspor – Salihli Gücü karşılaşmasının 60. dakikasında oyundan alınmasının ardından kalp krizi geçirerek tedavi altına alınan Yeşilyurtspor kaptanı Ramazan Gündür (35) üç haftalık yaşam savaşını kaybetti.

11 Şubat 2018 tarihinde Manisa 1. Amatör Küme C Grubu’nda oynanan Yeşilyurtspor – Salihli Gücü karşılaşmasında maçın 60. dakikasında oyundan alınan ve kulübede otururken kalp krizi geçiren Yeşilyurtspor kaptanı Ramazan Gündür’e ilk müdahale Yeşilyurtspor antrenörü Himmet Efe Cengiz tarafından sahada yapılmıştı. Salihli’de hastaneye kaldırılarak anjiyo yapılan ve sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alınan Gündür, burada üç haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Ramazan Gündür’ün cenazesi 3 Mart 2018 Cumartesi günü saat 11.00’de Alaşehir Yeşilyurt Mahallesi Fevzi Çakmak Camisi’nden kaldırılacak. Oyundan alınan amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bugün oynanan amatör lig maçında, ikinci yarı oyundan alınan Yeşilyurtspor futbolcusu Ramazan Gündür (35) kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gündür, tedaviye alındı. İlgili Haberi Oku