Quaresma’ya ağır ceza yolda

Dolmabahçe'deki kupa randevusunda kırmızı kartlar havada uçuştu, kavgalar geceye damga vurdu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan kupa derbisine kırmızı kartlar ve sahada yaşanan gerilim damgasını vurdu. Alper Potuk ve Volkan Demirel ikinci sarıdan, Ricardo Quaresma ise ikinci devre direkt kırmızıyla oyun dışı kaldı.

Q7'ye ağır ceza yolda

Attığı iki golle Süper Lig'de pazar gecesi oynanan derbiye damga vuran Beşiktaşlı Ricardo Quaresma dün ikinci yarıda dahil olduğu kupa randevusunda sadece 7 dakika oyunda kalabildi.

Josef'in yüzüne dirseğiyle vurarak direkt kırmızı kart gören ve daha sonra Mehmet Ekici'ye de çok sert bir müdahalede bulunan Portekizli futbolcu ağır bir ceza yeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Josef'e indirdiği şiddetli darbe için Quaresma'ya en az 3 maç ceza geleceği bildirildi.

Siyah-beyazlı oyuncu, Mehmet Ekici'ye müdahalesi için de rapor edilmesi halinde ayrı bir ceza alacak. Bugün tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilecek olan Quaresma'ya verilecek ceza böylece 5-6 maça kadar çıkabilecek. Ancak tahrik indirimi uygulanması halinde Portekizli futbolcuya verilecek ceza 3'te bir oranında azalacak.

Volkan çıldırttı

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ikinci gol sonrası büyük bir coşku yaşadı. Kalesinden çıkarak 70 metre koşan Volkan, Fenerbahçe taraftarlarının olduğu bölümde kayarak kutlama yaptı. Volkan bu hareketi sonrası sarı kart yedi. Fırat Aydınus'a uzun süre itiraz eden tecrübeli eldivene ev sahibi tribünler tepki gösterdi.

(Milliyet)

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