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Messi’nin evinin üzerinden geçmek yasak

Barcelona'nın dünyaca ünlü starı Lionel Messi için İspanyol havayolu Vueling şirketinin başkanından ilginç bir iddia ortaya atıldı.
12:292 Mart 2018
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Messi’nin evinin üzerinden geçmek yasak

Lionel Messi’nin evinin üzerinden uçak geçmesi yasak…

İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling şirketinin başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin evinin üzerinden geçmesinin yasakolduğunu söyledi. Sanchez-Prieto açıklamasında havayolu şirketlerinin Messi'nin evinin bulunduğu alanın üzerinden geçemediklerini çünkü bunun yasak olduğunu ifade ederken, “Bu dünyanın başka hiçbir yerinde yok” diye konuştu.

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barcelona ev messi uçak yasak
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