Messi’nin evinin üzerinden geçmek yasak
Barcelona'nın dünyaca ünlü starı Lionel Messi için İspanyol havayolu Vueling şirketinin başkanından ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Lionel Messi’nin evinin üzerinden uçak geçmesi yasak…
İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling şirketinin başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin evinin üzerinden geçmesinin yasakolduğunu söyledi. Sanchez-Prieto açıklamasında havayolu şirketlerinin Messi'nin evinin bulunduğu alanın üzerinden geçemediklerini çünkü bunun yasak olduğunu ifade ederken, “Bu dünyanın başka hiçbir yerinde yok” diye konuştu.