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Mbia’nın sözleşmesi feshedildi!

Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia, Çin macerasının sonuna geldi. Yıldız futbolcunun Hebei China Fortuna ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Yıldız futbolcunun adı ara transfer döneminde Galatasaray'la anılmıştı.
14:322 Mart 2018
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Mbia’nın sözleşmesi feshedildi!

Sevilla’dan bedelsiz olarak transfer olduğu Trabzonspor’da yarım sezon forma giyen Stephane Mbia, Ocak 2016’da Çin kulübü Hebei China Fortune’a transfer olmuştu.

Ara transfer döneminde adı Galatasaray’la da anılan Kamerunlu orta saha oyuncusu, 2 yıl top koşturduğu Çin Süper Ligi’ndeki macerasının da sonuna geldi.

Sosyal medya hesaplarından bir bildiri yayımlayan Mbia, kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Mbia, kulübüyle harika iki yıl geçirdiğini belirttiği açıklamada takımına ve taraftarlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Yıldız futbolcunun hangi takımla anlaşacağı ise belirsizliğini koruyor.

01 Mart 2018 Rıza Çalımbay: `Tek istediğimiz taraftar desteği` Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aytemiz Alanyaspor maçını kazandıktan sonra Beşiktaş maçının öneminin biraz daha arttığını belirterek, “Beşiktaş maçı bizim açımızdan kolay geçmeyecek ama mücadele etmezseniz, her şeyinizi ortaya koymazsanız bu maçtan galip çıkma şansınız yok. Onun için sahada kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
çin galatasaray Stephane Mbia trabzonspor transfer
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