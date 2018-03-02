Mbia’nın sözleşmesi feshedildi!

Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia, Çin macerasının sonuna geldi. Yıldız futbolcunun Hebei China Fortuna ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Yıldız futbolcunun adı ara transfer döneminde Galatasaray'la anılmıştı.

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