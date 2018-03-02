Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

MAÇ SONUCU: Las Palmas 1-1 Barcelona | İspanya La Liga 26. hafta

İspanya La Liga 26. hafta maçında Las Palmas'a konuk olan Barcelona, kümede kalma mücadelesi veren rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve sürpriz bir puan kaybı yaşadı.
00:552 Mart 2018
0
MAÇ SONUCU: Las Palmas 1-1 Barcelona | İspanya La Liga 26. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 26. hafta karşılaşmasında Las Palmas ile karşılaşan Barcelona, kümede kalma mücadelesi veren rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve önemli bir puan kaybı yaşadı.

Maçın 21. dakikasında Lionel Messi’nin attığı golle 1-0 öne geçen Barcelona ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip Las Palmas 48. dakikada Jonathan Calleri’nin penaltı golüyle skora 1-1’lik dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda Barcelona’nın çabası yetersiz kalınca mücadele 1-1 sona erdi.

Katalan devi bu sonuçla puanını 66 yaparken ikinci sıradaki Atletico Madrid ile arasındaki puan farkı da 5’e düşmüş oldu.

Kümede kalma mücadelesi veren Las Palmas ise puanını 20 yaptı.

02 Mart 2018 MAÇ SONUCU: Arsenal 0-3 Manchester City | İngiltere Premier Lig 28. hafta İngiltere Premier Lig 28. hafta mücadelesinde Arsenal'a konuk olan Manchester City, deplasmanda 3-0'lık galibiyet alırken, Londra ekibi lig tarihinde ilk kez kendi sahasında oynadığı bir maçta ilk yarıda 3 gol yedi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
barcelona Las Palmas
Son güncelleme: 00:57 | 02.03.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER