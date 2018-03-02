MAÇ SONUCU: Las Palmas 1-1 Barcelona | İspanya La Liga 26. hafta
İspanya La Liga 26. hafta maçında Las Palmas'a konuk olan Barcelona, kümede kalma mücadelesi veren rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve sürpriz bir puan kaybı yaşadı.
SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 26. hafta karşılaşmasında Las Palmas ile karşılaşan Barcelona, kümede kalma mücadelesi veren rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve önemli bir puan kaybı yaşadı.
Maçın 21. dakikasında Lionel Messi’nin attığı golle 1-0 öne geçen Barcelona ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip Las Palmas 48. dakikada Jonathan Calleri’nin penaltı golüyle skora 1-1’lik dengeyi getirdi.
Kalan dakikalarda Barcelona’nın çabası yetersiz kalınca mücadele 1-1 sona erdi.
Katalan devi bu sonuçla puanını 66 yaparken ikinci sıradaki Atletico Madrid ile arasındaki puan farkı da 5’e düşmüş oldu.
Kümede kalma mücadelesi veren Las Palmas ise puanını 20 yaptı.
Son güncelleme: 00:57 | 02.03.2018