MAÇ SONUCU: Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlarken olaylı derbi 2-2'lik beraberlikle sona erdi. 3 kırmızı kartın çıktığı ve ikinci yarıda uzatmalara 10 dakika eklenen maça saha içinde yaşanan olaylar damga vurdu. İki ekip 17 Nisan'da Ülker Stadyumu'nda rövanş mücadelesi için karşı karşıya gelecek.

SKOR / Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşırken 2-2 beraberlikle sona eren maçta 3 kırmızı kart çıktı ve geceye saha içinde yaşanan olaylar damga vurdu.

Geçtiğimiz hafta sonu ligde karşı karşıya gelen iki ekibin maçında siyah beyazlılar mücadeleyi 3-1 kazanmış ve şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etmişti.

Türkiye Kupası mücadelesi ise son derece çekişmeli başlarken 14. dakikada Alvaro Negredo’nun golüne, 17. dakikada bir başka İspanyol golcü Roberto Soldado yanıt verdi ve skor 1-1’e geldi.

Alper Potuk’un 44. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, 45+2’de Şener Özbayraklı’nın sürpriz golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamlayan taraf oldu.

Müthiş derbide ikinci yarı ise olaylı başladı. İkinci yarıda oyuna giren Ricardo Quaresma, 52. dakikada Josef de Souza’ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçından fotoğraflar... İlgili Haberi Oku

Bu andan itibaren oyunda tansiyon düşmezken Volkan Demirel 77. dakikada hakem Fırat Aydınus’a yaptığı sert itirazlar nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılınca Fenerbahçe 9 kişi kaldı.

Maça 10 kişi devam eden Beşiktaş ise 82. dakikada Anderson Talisca’nın ayağından bulduğu golle durumu 2-2’ye getirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

İki ekip 17 Nisan’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak rövanş mücadelesinde final için kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ortalık karıştı Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın devre arasında gerginlik tırmandı. Gerilimin maçın bitiş düdüğü ile birlikte soyunma odası koridorlarına da sıçradığı belirtildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ortalık fena karıştı! Quaresma Josef'e attığı yumruk sonrası kırmızı kart gördü. İlgili Haberi Oku

İSPANYOL GOLCÜLERİN DÜELLOSU

Beşiktaş derbide ilk golü bulan taraf oldu. Mücadelenin 14. dakikasında Mehmet Topal’ın hatalı pasını değerlendiren Talisca, sol kanattan ortaya gönderdiği mükemmel pasta Negredo topla buluştu. Kaleci Volkan’ı geçti ve boş kaleye topu göndererek takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Bu golden 3 dakika sonra Fenerbahçe’nin golcüsü Roberto Soldado sahnedeydi. Mehmet Topal’ın ceza alanına havadan gönderdiği pasta Soldado, sol çaprazda gelişine topa vurdu ve topu filelerle buluşturarak skoru 1-1’e getirdi.

ALPER POTUK KIZARDI!

Mücadelenin 44. dakikasında topsuz alanda Hasan Ali ile Tolgay arasında çıkan tartışmada Alper, Tolgay’ı ittirdi ve olay yerine gelen hakem, Alper’e önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı gösterdi. Alper Potuk 39. dakikada Beşiktaş kontra atağa çıkmak isterken Caner Erkin’e arkadan faul yapmış ve sarı kartla cezalandırılmıştı.

Volkan Demirel`in hareketi olay yarattı İlk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile biten maçta Volkan Demirel maça damga vurdu. Tecrübeli file bekçisi yaşadığı abartılı gol sevincinde sarı kart görürken ikinci yarıda oyundan atıldı. İlgili Haberi Oku

LENS KAÇIRDI, ŞENER ATTI!

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Beşiktaş Lens ile net bir fırsattan yararlanamadı. Beşiktaş hızlı hücuma çıktı ve rakip savunmayı üçe bir yakaladı. Lens sağ kanattan ceza sahasına girdi, pas vermek yerine şut çekmeyi denedi ama Hasan Ali araya girdi ve mutlak gol şansı kaçtı. Bu pozisyondan 1 dakika sonra Mehmet Ekici’nin pasında Şener ceza alanı içinden vuruşunu yaptı, kaleciyi geçen topa Vida müdahale etse de top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe ilk yarıyı 2-1 önde kapatan taraf oldu.

Kupadaki derbiye damga vuran pozisyon! Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Dev derbiye ilk yarıda yaşanan bir pozisyon damgasını vurdu. İlgili Haberi Oku

İKİNCİ YARIDA ORTALIK KARIŞTI! KIRMIZI KART…

Maçta 52. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrasında ortalık karıştı. Oyuna ikinci yarıda giren Quaresma, topsuz alanda Josef’e yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Portekizli futbolcu Mehmet Ekici’ye de yumruk attı. Bu pozisyon sonrasında yedek kulübesindeki oyuncular da oyun alanına girdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı kartı bulunan Volkan Demirel’i olay yerinden uzaklaştırmak için sahaya girdi. Yaşanan tartışmalar sonrasında Mehmet Ekici de sarı kart gördü. Tansiyonun düşmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

VOLKAN DEMİREL OYUN DIŞINDA!

Mücadelenin 77. dakikasında kırmızı kart gören isim bu kez Volkan Demirel oldu. Fenerbahçe ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonun ardından Volkan Demirel’in sert itirazları sonucunda hakem Fırat Aydınus ikinci sarı karttan kırmızı kartını gösterdi. Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, Soldado’nun golü sonrasında yaptığı sevinç nedeniyle ilk yarıda sarı kart görmüştü.

TALISCA BERABERLİĞİ GETİRDİ!

Karşılaşmanın 82. dakikasında Beşiktaş beraberliği buldu. Caner’in soldan ortasında Talisca kafayı vurdu, Hasan Ali’ye çarpan top ağlarla buluştu ve Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 2-2’yi buldu. Kalan dakikalar başka gol olmayınca mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi. İki ekip 17 Nisan’da rövanş karşılaşmasında bir araya gelecek.