Lorik Cana, Galatasaray Stadyum Müzesi’ni gezdi

2010-2011 sezonunda Galatasaray’da forma giyen Lorik Cana, Galatasaray Stadyum Müzesi’ni ziyaret etti.

Arnavutluk'ta hayatını anlatan belgesel filmin yapımı için İstanbul'a gelen Galatasaray’ın eski futbolcusu Lorik Cana, Galatasaray Stadyum Müzesi'ndeki tüm objeleri detaylı bir şekilde incelerken, stadyum turu da yaptı. Cana’nın ziyareti sırasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik de eşlik etti.

“Hep Galatasaray taraftarıydım”

Burada kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Cana, “Bir proje yapıyoruz Arnavutluk'ta. Benim hayatım ve kariyerim hakkında bir belgesel çekiyoruz ve oynadığım tüm şehirlere gittik. Son olarak İstanbul'a geldik. Sadece 1 sene oynamış olsam da İstanbul ve Galatasaray benim için çok önemli. Hep Galatasaray taraftarıydım ve hala da taraftarıyım. Buraya gelip müzeyi de gezme şansı bulmak, fantastik objeleri görmek, eski dostlarla hasret gidermek çok güzel” diye konuştu.

“Türk Telekom Stadı’nda gol atan ilk yabancı futbolcu oldum”

Galatasaray ile anılarını anlatan Arnavut futbolcu, “Türk Telekom Stadyumu'nda 1 golüm var ki o da beni bu statta gol atan ilk yabancı yapıyor. Eskişehir'e karşıydı maç. Servet ilk golü atmıştı burada. Benim hem eski Ali Sami Yen'de hem de burada maça çıkma şansım oldu ki bu güzel bir ayrıcalık” şeklinde konuştu.

“Galatasaray'ın ligi kazanma potansiyeli olduğunu düşünüyorum”

Her sene Galatasaray’ı takip ettiğini söyleyen Cana, “Çünkü ben bir Galatasaray taraftarıydım ve ligde çok iyi gidiyorlar. Çok zor bir lig yarışı var. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir var. Ama Galatasaray'ın ligi kazanma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Benim burada oynadığım zaman kötü bir sezondu. Ama buna rağmen taraftarla çok iyi bir ilişkim oldu. Galatasaray taraftarının benim gözümde yeri her zaman ayrıdır. Her zaman da arkadaşlarıma, yakınlarıma Galatasaray taraftarından bahsederim” değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray`ın duayeni: Bugünkü yöneticilere kahroluyorum İlgili Haberi Oku