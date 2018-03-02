Kenan Sofuoğlu: ‘Şampiyon olabilirsem, 2018’de kariyerimi noktalayacağım’

Kocaeli’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, geçirdiği kazanın sağ kolunda hasara neden olduğunu söyleyerek, “Kendime, ‘Şampiyon olabilirsem, 2018 yılında kariyerimi noktalayacağım’ demiştim. Şampiyonlukla kariyerimi sonlandırmak istiyorum” dedi.

Başarılı motosikletçi Kenan Sofuoğlu Gebze Beledyesi tarafından organize edilen “Spor Gebze’den Başlar” konulu spor söyleşisine konuşmacı olarak katıldı. Haber sunucusu Ahmet Yazıcı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiyi Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak, amatör motosiklet sporcuları ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı. Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşi, Ahmet Yazıcı’nın Kenan Sofuoğlu’nu salona davet etmesi ile başladı. Salona giren Sofuoğlu, katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı. Söyleşi sırasında Moderatör Ahmet Yazıcı'nın sorularını yanıtlayan Sofuoğlu, spor hayatı hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Söyleşi, Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak'ın Kenan Sofuoğlu'na hediye takdim etmesi ve Sofuoğlu'nun katılımcılar arasından seçilen bir kişiye imzalı kaskını hediye etmesi ile son buldu.

“Sağ kolumdan aldığım hasar, özellikle gaz ve fren kolumda hasar kaybına neden oldu”

Söyleşi sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı sporcu, geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında geçirdiği kaza hakkında bilgi aktardı. Geçirdiği kazanın fiziksel anlamda çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğunu kaydeden Kenan Sofuoğlu, “Yarıştan bir gün önce kaza yaptım. Sağ kolumdan aldığım hasar, özellikle gaz ve fren kolumda hasar kaybına neden oldu. Ama bunlar bizim için bir bahane ve yarışı kaybetmemize sebep değildir. Bence işin çok başındayız ve önümüzde uzun bir sezon var. Bu sezon da pes etmeden yolumuza devam edeceğiz. Üç hafta sonraki Tayland Şampiyonası'na iyi hazırlanıp, Allah'ın izniyle orada zafer için mücadele vereceğim. Sezonun içerisinde tabii ki de böyle inişler, kalkışlar olacaktır. Ama önemli olan sezonun sonuna kadar mücadele verebilmektir. Mücadelemi vereceğim, işin doğrusu kötü bir başlangıç oldu. Çok puan kaybettik sezonun başı olmasına rağmen ama telafisi var” dedi. Kenan Sofuoğlu ölümden döndü! Dünya Supersport Şampiyonası için Avurstralya'da antrenman turları atan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, çalışma sırasında ağır bir kaza geçirdi. İlgili Haberi Oku

“Şampiyonlukla devam ediyorsam, bunu şampiyonlukla noktalamak istiyorum”

2018'de şampiyon olursa pistlerdeki kariyerine son vereceğini ifade eden Sofuoğlu, “Bu sezona başlamadan önce kendime, ‘Şampiyon olabilirsem, 2018 yılında kariyerimi noktalayacağım' dedim. Şampiyonlukla kariyerimi sonlandırmak istiyorum. 2018'de başarmaya çalışacağım ama olmaz ise 2019'da da deneyeceğim bunu. Çünkü son şampiyonlukla devam ediyorsam, bunu şampiyonlukla noktalamak istiyorum. Belki nasip olmayacak ama ben elimden geleni yapacağım. Eğer bu sezon şampiyon olamazsam 2019 yılında takımla, motorla alakalı bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Çünkü şu an motosikletimle alakalı bazı sorunlar yaşıyorum açıkçası. Belki başka bir marka ile denemem gerekebilir. Ama ona karar vermek için daha çok erken. Mücadelemizi verelim, sezonun sonundaki duruma göre neler yapacağımızın kararını vereceğiz. Daha önce hiçbir şampiyonluğumu en iyisi ya da en başarılısı olduğum için almadım. Türkiye'den gelen dualarla aldım ve hep inandım. O yüzden bizi sevenlerin dualarına ihtiyacımız var ve biz hep dualarla şampiyon oluyoruz. İnşallah, 2018'in şampiyonluğu da dualarla gelecektir ” diye konuştu. Kenan Sofuoğlu sezonun ilk yarışında 13. oldu Avusturya'da yapılan Dünya Supersport Şampiyonası ilk yarışını Fransız Lucas Mahias kazanırken, milli sporcu Kenan Sofuoğlu ise yarışı 13. sırada tamamladı. İlgili Haberi Oku