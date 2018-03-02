İran’da 35 kadın taraftar gözaltına alındı

İran'ın başkenti Tahran'da Esteghlal-Persepolis arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için stadyuma girmek isteyen 35 kadın taraftar gözaltına alındı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’da İran’a giderek Esteghlal-Persepolis maçını izlediği karşılaşmaya girmek isteyen 35 kadın taraftar, polisler tarafından gözaltına alındı.

BBC’ye göre, kadın taraftarlar 1979 yılından beri kadınların futbol maçlarını izleyememesine dikkat çekmek için böyle bir girişimde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu`ndan şehitlere anma Türkiye Futbol Federasyonu, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Mehmetçikler'i unutmadı. TFF, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını ve isteyen kulüplerin siyah kol bantları takabileceğini açıkladı. İlgili Haberi Oku