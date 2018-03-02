İran’da 35 kadın taraftar gözaltına alındı
İran'ın başkenti Tahran'da Esteghlal-Persepolis arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için stadyuma girmek isteyen 35 kadın taraftar gözaltına alındı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino’da İran’a giderek Esteghlal-Persepolis maçını izlediği karşılaşmaya girmek isteyen 35 kadın taraftar, polisler tarafından gözaltına alındı.
BBC’ye göre, kadın taraftarlar 1979 yılından beri kadınların futbol maçlarını izleyememesine dikkat çekmek için böyle bir girişimde bulundu.