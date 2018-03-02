Haydar Yılmaz: ‘Gençlerbirliği deplasmanı bizim için ölüm kalım maçı’

Spor Toto Süper Lig'de tehlike hattında yer alan Aytemiz Alanyaspor'da kaleci Haydar Yılmaz, ”Gençlerbirliği deplasmanına bizim için ölüm kalım maçı olarak bakıyorum” ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası deplasman maçında Gençlerbirliği'ne konuk olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yaptığı idmanla sürdürdü. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman toplu halde ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilliler daha sonra koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman alanda taktiksel çalışmalarıyla devam etti. Sakatlığı bulunan Berkan Emir antrenmana katılmazken, Bursaspor maçında parmağı kırılan kaleci Haydar iyileşmesinin ardından bugün takımla çalışmaya başladı. Turuncu-yeşilli takım maç hazırlıklarını yarın tesislerinde yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

“Yeni hocamızla frekansımız tuttu”

Tecrübeli file bekçisi Haydar Yılmaz, idman önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sakatlığının geçmesiyle takımla birlikte çalışmalara çıktığını aktaran Haydar Yılmaz, “Sakatlığı atlattım ve 3-4 gündür takımla beraber antrenmanlara katılıyorum. Daha öncesinde kaleci hocamızla çalışıyordum, takıma da dahil olunca sakatlığımın tamamen geçtiğini söyleyebiliriz. Hoca görev verirse de hazırım diyebilirim. Gençlerbirliği deplasmanı bizim için ölüm kalım maçı olarak bakıyorum. Bizim için çok önemli bir maç.

Gençlerbirliği son haftaların çıkış yapan bir takımı ama benim kendi düşüncem Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz ki bu Süper Lig'de ki tüm takımlar için geçerli. Çünkü takımımız çok iyi ayakları olan, hücuma iyi ve çabuk kalkan bir takımız. Onun için Gençlerbirliği'ni yenmeye gidiyoruz ki, bu maçı alacak güçteyiz ve elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Bunu çıkış maçı olarak değerlendiriyorum. Yeni bir hoca geldi. Onunda bize iyi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Frekanslarımız tuttu. Kısa süre olmasına rağmen takımda iyi değerlendirmede bulundu. Bize güzel şeylerden bahsetti. Söylediği şeyler gerçekten çok doğru” dedi. Mbia`nın sözleşmesi feshedildi! Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia, Çin macerasının sonuna geldi. Yıldız futbolcunun Hebei China Fortuna ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Yıldız futbolcunun adı ara transfer döneminde Galatasaray'la anılmıştı. İlgili Haberi Oku