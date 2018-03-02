Fırat Cruise

Türkiye Kupası Yarı Final maçının ilk ayağında taktik ve sistemleri aşan futbola özgü olmayan, futbolun kimliğini ve kültürünü yansıtmayan bir sürü olay izledik. Bunları yazalım.

1- Hem Fenerbahçeli hem Beşiktaşlı oyuncular rakiplerine kontrolsüz, sakatlayacak şekilde müdahale ediyor, hakem Fırat Aydınus seyrediyor. Rakibine daha ne yapsın, sağlı sollu kroşe mi atsın kırmızı göstermesi için hakemin?… Sen bu pozisyonlara kart göstermiyorsun yani seni aldatmaya yönelik hareketlere kanıyorsun ve diğer futbolcuları cezalandırıyorsun. Sanki Tom Cruise ile film çevirecekmiş gibi saçlarını toparlıyorsun, parfümlerini sürüyorsun. Orada hakemliğin haricinde kendine şirin ve sempatik gösterme adına artist gibi davranıyorsun.

2- Quaresma bir maç öncesindeki büyük performansını karakter ve kişilik olarak kaldıramadı. Aşırı havaya girdi, gereksiz hareketler sonucu maçı tamamlayamadı. Ben hocanın yerinde olsam Quaresma'yı hiç oynatmazdım. Onun şımarıklığı maçı bu hale getirdi.

3- Lens ve Negredo daha önce de yazmıştım bu oyuncularla Beşiktaş eksik oynuyor. Hoca bunları kazanmak adına hâlâ mücadele ediyor. Belli ki bu iki oyuncunun ne bugün ne de gelecekte Beşiktaş'a faydası olmayacak. Ne varsa Talisca'da var. Talisca, Talisca, Talisca…