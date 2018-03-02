Federer – Nadal ve Zverev’in gizemli WhatsApp grubu: Sürekli komik video paylaşıyormuş

Dünyanın en önemli tenisçileri Rafael Nadal, Roger Federer ve Alexander Zverev'in Whatsapp grubu kurdukları, buradan tenis ve günlük hayatları hakkında konuştukları ortaya çıktı.

Ezeli rakipler, sıkı dostlar Federer ve Nadal’ın günlük hayatlarında sık sık görüştükleri, ayrıca ikilinin, diğer ünlü tenisçilerin de bulunduğu ortak bir Whatsapp grubunun olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın 1 numarası Federer ve 2 numarası Nadal’ın Whatsapp grubundan sık sık günlük hayatları ve tenis hakkında konuştukları öğrenildi.

Grupta dünyanın 5 numarası Alexander Zverev’in de olduğu ortaya çıkarken, Zverev Whatsapp grupları hakkında bilgi verdi.

Zverev, Federer’in grupta en aktif isim olduğunu ve sürekli komik video ve fotoğraf paylaştığını açıkladı.

Zverev, ‘Aramızda en komik kuşkusuz Federer. Onu tanımadığınız için söylediklerimi anlamıyor olabilirsiniz. Ama her zaman çok komik şeyler paylaşıyor. Nadal da ona karşılık veriyor.’ dedi.

Rotterdam’daki ABN Amro Tenis Turnuvası’nda wild card ile boy gösteren Roger Federer, turnuvayı birincilikle tamamlamış ve Şubat itibariyle dünya 1 numarası oldu.

Sosyal medyayı sallayan jest! Ünlü tenisci Serena Williams'ın eşi Alexis Ohanian, Williams'a yaptığı sürpriz ile herkesi şaşırttı. İlgili Haberi Oku