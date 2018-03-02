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F.Bahçe yöneticisinden olay Quaresma tweeti!

Fenerbahçe yöneticisi Selim Kosif, resmi Twitter hesabından, Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma ile ilgili yapılan bir paylaşımı retweet edip takipçileriyle paylaştı.
09:232 Mart 2018
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F.Bahçe yöneticisinden olay Quaresma tweeti!

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin 2-2 berabere kaldığı maçta kavga nedeniyle kırmızı kart gören, Portekizli yıldız Ricardo Quaresma’yla ilgili bir tweeti takipçileriyle paylaştı.

İşte o tweet;

Kosif, resmi Twitter hesabından; “Kalabalıkta yumruk sallayıp sonra kalabalığın arkasına saklanıp “tutmayın beni” ayaklarına yatan korkak tavuk… Bırakın futbolcu demeye,erkek demeye bin şahit lazım.” şeklinde yapılan paylaşımı retweet etti. F.Bahçeli yöneticinin PFDK’ya sevk edilme ihtimali var.

MELO’YA 2 MAÇ CEZA VERİLMİŞTİ

PFDK, daha önce Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo’nun Twitter adresinden Aziz Yıldırım’a edilen küfrü retweet etmesi nedeniyle Brezilyalı futbolcuya 2 maç ceza vermişti.

(Milliyet)

02 Mart 2018 Quaresma`ya ağır ceza yolda Dolmabahçe'deki kupa randevusunda kırmızı kartlar havada uçuştu, kavgalar geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
fenerabhçe Ricardo Quaresma selim kosif tweet
Son güncelleme: 09:27 | 02.03.2018
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