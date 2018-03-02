çArşı Aykut Kocaman için yaptığı olay paylaşımı sildi!

Beşiktaş'ın taraftar grubu çArşı, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşma sonrasında Aykut Kocaman ile ilgili attığı "Dolmabahçe'de kayboldu. Tasması var!!!" tweetini sildi.

Beşiktaş’ın en önemli taraftar grubu çArşı dün Aykut Kocaman’ın yaptığı açıklamalar sonrası gündem yaratan paylaşımı 5 gün sonra sildi…

Geçtiğimiz hafta pazar günü Beşiktaş’ın 3 puanı aldığı maç sonrası twitter hesabından yapılan bu paylaşım herkesin tepkisini çekmiş, Fenerbahçe Kulübü, atılan bu olay hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Dün Ziraat Türkiye Kupası’nda tekrar karşılaşan Beşiktaş ve Fenerbahçe sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman çArşı’nın bu hareketi nedeniyle çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Kendisine yapılan yakıştırmanın çArşı’ya yakışmadığını söyleyen Aykut Kocaman, ”Bu kadar takdir ettiğimiz, sosyal sorumluluk konularında çok duyarlı olan Çarşı Grubu, benim fotoğrafımı yayınlayarak bir insanı aşağılamaya çalışıyor. Her zaman takdir ettiğimiz grup. Van'daki insanlar için üzerlerini çıkaran insanlar bunlar. Ama sonra başka bir insanı aşağılamaya çalışıyorlar. Bu nedir ya? Bir de bunu, bu dünyanın içinde beraber yaşadığımız bir canlıyla yapıyorlar. Ben de evimde böyle bir canlıyla yaşıyorum ve beni hiç aşağılamadı. Benzetildiğim ne bir hayvandı, ne de başka bir şey. Ben kendimi biliyorum. Çarşı da bunu yapıyorsa ne diyeyim. Bütün statlarda aynısı oluyor, burada biraz daha fazla oluyor. Bu ortam iyi bir ortam değil. Bunun ne Beşiktaş'a, ne Fenerbahçe'ye, ne Trabzonspor'a ne de başka takıma faydası olmayacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Aykut Kocaman’ın bu yanıtından sonra çArşı twitter hesabından yaptığı o paylaşımı sildi.

İşte çArşı’nın sildiği o tweet;