CANLI YAYIN: Real Madrid Fenerbahçe Doğuş maçı canlı izle! FB basket maçı hangi kanalda?

Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'e konuk oluyor. Real Madrid Fenerbahçe Doğuş basket maçını canlı izlemek isteyen basket severler karşılaşma saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak araştırıyor. Euroleague'de 24 hafta geride kalırken Fenerbahçe 16 galibiyet almayı başardı. Peki, Real Madrid Fenerbahçe Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayın izlenebilecek?

Euroleague’da haftanın karşılaşması olan Real Madrid Fenerbahçe Doğuş maçını canlı izlemek isteyen basket severler için canlı izlemenin yolları haberimizin içerisinde yer alıyor. THY Avrupa Ligi’nin 24. haftasında geçen 23 haftada 16 galibiyet ve 7 mağlubiyetle geçen Fenerbahçe Doğuş, averajla üçüncü sırada yer alırken, oynadığı maçların 14’ünü kazanıp, 9’unu kaybeden Real Madrid ise averajla dördüncü sırada bulunuyor. Euroleagu ilk maçında İstanbul’da karşılaşan Real Madrid Fenerbahçe maçı 79-77, sarı lacivertli ekibin üstünlüğüyle sona ermişti. İşte heyecanın hiç eksik olmayacağı dev karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar için Fenerbahçe Real Madrid maçı canlı izleme yolları, saati ve kanalı…

REAL MADRİD FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI CANLI İZLE

REAL MADRİD FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI İZLENECEK?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 24. maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk oluyor. 2 Mart Cuma günü 23:00'te Wizink Arena'da oynanacak mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya) ve Tomislav Hordov (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE DOĞUŞ’TA SON DURUM

Fenerbahçe Doğuş, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 23 maçta 16 galibiyet elde etti. Sarı-Lacivertli ekip, son EuroLeague karşılaşmasında Milano'yu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladı ve mücadeleden 89-70 galip ayrıldı. Bu maçta Jason Thompson 15 sayı, Kostas Sloukas 13 sayı ve 6 asist, Brad Wanamaker ise 11 sayı, 6 asist ve 4 ribaund ile oynadı.

Sarı lacivertliler, Real Madrid karşılaşmasının ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek ve 4 Mart Pazar günü 13:00'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Galatasaray Odeabank mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. Fenerbahçe Doğuş'ta, Milano maçı öncesinde sakatlık yaşayan Luigi Datome takım idmanlarına başladı. Ekibimizde, sakatlık sorunu yaşayan sporcu bulunmuyor.

OBRADOVİC İLK 5’İ 12 KEZ DEĞİŞTİRDİ

Koç Obradovic bu sezon 12 farklı ilk beş kullandı. Hiçbir oyuncu tüm maçlara ilk beşte başlamadı. Kostas Sloukas, EuroLeague'de kullandığı son 21 serbest atışta da isabet buldu. Melih Mahmutoğlu, EuroLeague'de son 10 serbest atışında da isabet kaydetti. James Nunnally, son 13 EuroLeague mücadelesinde de en az bir 3 sayılık atış isabeti kaydetti. Marko Guduric'in son sekiz EuroLeague maçında da en az bir 3 sayılık basketi var.

REAL MADRİD SON DURUMU

2011 yılından bu yana Pablo Laso tarafından çalıştırılan Real Madrid, bu sezon sakatlık sorunlarıyla boğuşmak zorunda kaldı. Rakibimizde Sergio Llull ve Ognjen Kuzmic sakatlıkları nedeniyle halen forma giyemiyor. Gustavo Ayon ve Anthony Randolph ise iyileşti ve takıma dahil oldu. Rakibimizin kadrosunda 1999 doğumlu Luka Doncic'in yanı sıra Felipe Reyes, Walter Tavares, Rudy Fernandez, Fabien Causeur, Facundo Campazzo, Jeffery Taylor, Trey Thompkins, Jaycee Carroll, Jonas Maciulis, Chasson Randle, Santi Yusta ve Dino Radoncic de yer alıyor.

Real Madrid, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 23 maçta 14 galibiyet elde etti. Rakibimiz, CSKA Moskova ve Olympiacos'a kaybettikten sonra, Barcelona'yı deplasmanda 74-101 yenerek kötü gidişe dur dedi. Barcelona maçında Jaycee Carroll 18, Anthony Randolph ise 16 sayı üretti. Arjantinli guard Facundo Campazzo ise 11 sayı, 9 asist, 3 top çalma ve 3 ribaund ile yıldızlaştı.

Laso'nun öğrencileri, İspanya Ligi ACB'de bu sezon oynadığı 20 maçta 18 galibiyet elde etti ve en yakın rakibinin dört galibiyet önünde lider durumda bulunuyor. Real Madrid, son lig karşılaşmasında Iberstar Tenerife'yi 89-76 yendi. Rakibimiz, ligdeki iki yenilgisini ise Barcelona'ya karşı kendi sahasında 80-84 ve deplasmanda MoraBanc Andorra önünde 89-87 ile aldı.

REAL MADRİD FENERBAHÇE TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Sayı: 78.9 – 74.5Toplam Ribaund: 34.2 – 31.3Hücum Ribaundu: 10.9 – 10.9Savunma Ribaundu: 23.3 – 20.4Asist: 16.2 – 16.4Top Çalma: 6.4 – 6.2Blok: 2.5 – 2.52 Sayı Yüzdesi: %49.7 – %51.33 Sayı Yüzdesi: %35.6 – %34.5SA Yüzdesi:%76.6 – %75.1Verimlilik: 81.2 – 78.2