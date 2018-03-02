Caner Erkin ile Dirar arasında derbide olay!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte koridorlar karıştı. Caner Erkin ile Dirar arasında tartışma çıktı.

Beşiktaş – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan derbinin ilk yarısına doğru Alper Potuk’un kırmızı kartı ve beraberinde Şener’in golünden sonra saha karıştı. Volkan Demirel’in Şener’in golünden sonra rakip yarı sahaya kadar gelerek Fenerbahçe tribünlerine yönelik kayarak sevinmesi de geceye damga vuran anlardan biri olurken, ilk yarının bitiş düdüğünde Caner Erkin ile Dirar arasında tartışma yaşandı.

Caner Erkin ve Dirar kavga mı ettiler?

Beşiktaş – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk yarısını sarı lacivertliler 2-1 önde tamamladı. Alper Potuk’un 44. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından Mehmet Ekici’nin pasıyla rakip savunma arkasına sarkan Şener, takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golün ardından devre tamamlandı.

Öte yandan iki takım futbolcuları arasında soyunma odasında tartışma yaşandı. Bu esnada Caner Erkin ile Dirar’ın ciddi bir tartışma yaşadıkları öğrenildi. Olayları yatıştırmak için Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi de koridorlara inerken, bu sırada Çebi’yi tanıyamayan Martin Skrtel tecrübeli yöneticiye tepki gösterdi. Olay fazla büyümeden yatıştırılırken, Josef de Souza’nın da yaşanan olaylara büyük tepki verdiği öğrenildi.

(Futbol Arena)

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ortalık karıştı Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın devre arasında gerginlik tırmandı. Gerilimin maçın bitiş düdüğü ile birlikte soyunma odası koridorlarına da sıçradığı belirtildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ortalık fena karıştı! Quaresma Josef'e attığı yumruk sonrası kırmızı kart gördü. İlgili Haberi Oku