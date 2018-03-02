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Bursaspor Kayserispor: 1-0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı Bursaspor Kayserispor maçı ile başladı. Bursaspor, 76'da Stancu'nun golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve dokuz maç aradan sonra ilk kez galip gelerek rahat bir nefes almış oldu.
20:122 Mart 2018
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Bursaspor Kayserispor: 1-0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın açılış maçında Bursaspor, Kayserispor’u konuk etti. Ligde 9 haftadır galip gelemeyen ve gittikçe tehlike hattına yaklaşan Bursaspor, ilk 4 sırayı paylaşan İstanbul temsilcilerini takip eden ve 5’incilik koltuğunu kaptırmak istemeyen Kayserispor’la bir araya geldi. Ev sahibi 76’da Stancu’nun golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve kötü gidişe nokta koymuş oldu.

CANLI MAÇ ANLATIMIBursaspor – Kayserispor

Bursaspor bu galibiyetle puanını 30’a yükseltti ve kümede kalma yarışında rahat bir nefes almış oldu. Kayserispor ise maç fazlasıyla 38 puanla 5. sırada kaldı. Bursaspor 9 maç sonra ilk kez kazanırken Kayserispor deplasmanda üst üste ikinci kez kaybetti.

Etiketler
bursaspor kayserispor spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:53 | 02.03.2018
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