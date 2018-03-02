Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti: Kartlar uçuştu, yumruklar konuştu! İşte BJK FB maç özeti ve kart pozisyonları…

Kupada oynanan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi büyük bir mücadeleye sahne olurken son yılların en unutulmaz derbilerinden biri yaşandı. Beşiktaş Fenerbahçe maçında 4 gol 3 kırmızı kart vardı. Şimdi taraftarlar Beşiktaş Fenerbahçe maçının rövanşının ne zaman olacağını ve maçın birçok dakikasında hakim olan tartışmalı pozisyonlarını merak ediyor. İşte Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti, kırmızı kart pozisyonları ve maçın golleri...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi dün akşam nefes kesti. Bol gollü ve kırmızı kartlı Beşiktaş Fenerbahçe maçının özeti de merak konusu oldu. Beşiktaş Fenerbahçe maçının özetini izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinde Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti konusunda aramalar yapmaya başladı. Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın devre arasında gerginlik tırmandı. İşte Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

BOL GOLLÜ KARTLI OLAYLI DERBİ

Gerilimin maçın bitiş düdüğü ile birlikte soyunma odası koridorlarına da sıçradığı belirtildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ortalık fena karıştı! Quaresma Josef’e attığı yumruk sonrası kırmızı kart gördü. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında ilk yarının son dakikaları gergin geçti. Alper Potuk'un kırmızı kart görmesi, Fenerbahçe'nin 45+2'de Şener Özbayraklı ile bulduğu gol sonrası Volkan Demirel'in sevinci, iki takım futbolcularının da sinirlerinin gerilmesine neden oldu. Hasan Ali Kaldırım ve Volkan Demirel, ilk yarının son düdüğünün ardından hakem Fırat Aydınus'a itirazlarda bulunurken; soyunma odası koridorlarında da Beşiktaşlı Caner Erkin ile Fenerbahçeli Nabil Dirar arasında koridorda tartışma yaşadığı belirtildi. Yayıncı kuruluş, iki futbolcu arasındaki tartışmalara diğer futbolcuların da dahil olduğunu iddia etti.

Beşiktaşımız, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.#Beşiktaş pic.twitter.com/GbZBlbsEtR — Beşiktaş JK (@Besiktas) 1 Mart 2018

KIRMIZI QUARESMA

Fenerbahçe maçının 52. dakikasında kırmızı kart gören Quaresma, bu sezon forma giydiği 3 Fenerbahçe maçının 2'sinde oyundan atıldı. Portekizli oyuncu kırmızı kart gördüğü maçlarda toplam 49 dakika sahada kaldı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park’ta 2-2 berabere kalırken, maça kırmızı kartlar damga vurdu. Alper Potuk’un ilk yarıda kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe 10 kişi kalırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, rakibin 1 kişi eksik kalması üzerine Babel ve Quaresma’yı oyuna alıp Lens ve Vida’yı kenara çekti. Lig maçında attığı 2 golle Fenerbahçe mücadelesinde galibiyeti getiren isim olan Quaresma, 52. dakikada gördüğü kırmızı kartla yalnızca 6 dakika oyunda kalabildi. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe deplasmanında oynanan karşılaşmada da 2 dakika arayla 2 sarı kart görerek oyundan ihraç edilen Portekizli oyuncu, bu sezon forma giydiği 3 Fenerbahçe derbisinin 2’sinde kırmızı kart gördü.