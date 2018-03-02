Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası gözler yine PFDK’da

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 2-2 berabere kalırken, taraftarlar ve futbolcuların PFDK’ya sevk edilmesi bekleniyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Vodafone Park'ta 2-2 berabere kalırken, kırmızı kartlar maça damga vurdu. Alper Potuk, Ricardo Quaresma ve Volkan Demirel, gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışı kalırken, özellikle Quaresma, kart gördükten sonra rakiplerinin üzerine yürümesiyle dikkat çekti. Olaylar sırasında hakem Fırat Aydınus, olayları yakından takip etti. Ricardo Quaresma'nın gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ortalık karıştı Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın devre arasında gerginlik tırmandı. Gerilimin maçın bitiş düdüğü ile birlikte soyunma odası koridorlarına da sıçradığı belirtildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ortalık fena karıştı! Quaresma Josef'e attığı yumruk sonrası kırmızı kart gördü. İlgili Haberi Oku

Tribünler de sevk edilecek

Hafta sonunda oynanan derbi maçın ardından iki takım taraftarları PFDK'ya sevk edilmiş ve çeşitli cezalar almıştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının maç boyunca yaptıkları küfürlü tezahüratlar nedeniyle yeniden PFDK'ya sevk edilmesi ve yine ceza alması bekleniyor.