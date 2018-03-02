Aziz Yıldırım’dan Galatasaray’a mektup

Galatasaray yöneticilerinden Adil Araboğlu, sarı-kırmızılıların müze açılışı sebebiyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan mektup aldıklarını açıkladı.

Galatasaray yöneticisi Adil Araboğlu, müze açılışı nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kendilerine mektup gönderdiğini söyledi.

Radyospor’a konuşan Araboğlu, konuyla ilgili şunları ifade etti:

Tüm camialar ile bunu yapmak çok önemli. Aziz Yıldırım, Fikret Orman, Muharrem Usta ve diğer başkanlar davet edildi. Mesela Aziz Bey, başkanımıza mektup gönderdi. Çok güzel bir mektup gönderdi. Aziz Bey’in mektubu gerçekten çok ince bir düşünce katılabilselerdi daha şık olurdu. Sonraki organizasyonlarda gelirlerse çok memnun edici olur.

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