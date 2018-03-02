Aykut Kocaman: Burası başka bir yer olmuş, kazanmamız mucize!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 berabere biten ve 3 kırmızı kart çıkan Beşiktaş maçı sonrasında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Aykut Kocaman çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maçta yaşanan olaylara değinen Kocaman, ‘Burası başka bir yer olmuş, kazanmamız mucize’ ifadelerini kullandı. İşte Aykut Kocaman’ın açıklamaları…

‘ADAMLARI BÜKÜYORLAR’

Burada maç kazanmamız mucize. Maç değerlendirmesi yapmayacağım. Nesini anlatacağım maçın? Burada acayip şeyler oluyor. İki tane en tecrübeli hakem diye bakıyorsunuz, bükülüyor adamlar. Ne diyelim, söylenecek bir şey yok. Oyunun etrafında kalarak oyunu anlatmak mümkün değil. Burada maç kazanmak çok zor, gerçekten çok zor. Kelimeleri seçerek kullanmak önemli.

‘ONDAN SONRA EZE EZE YENDİK DİYORLAR’

Tekmeler, tokatlar, her şey… Dokunmadan fauller. Ondan sonra eze eze yendik diyorlar. Eze eze mi? Ezdirme mi? Burada hakemleri de büküyorlar, her şeyi büküyorlar. Adamları da anlıyorum, burası başka bir yer olmuş. Kazanma şansımız pek yok gibi gözüküyordu.

‘EN AZ 2-3 OYUNCULARI ATILMALIYDI’

Bize çıkan kırmızı kartlarla ilgili %100 haklı hakem, %100 haksız oyuncularımız ama öbür tarafta Beşiktaş’ta en az 2-3 oyuncu daha atılması gerekiyordu. Dört gün önceki maçta da hakemin yanlışlarıyla maçın şekli bir anda döndü. Adamları da anlıyorum, haksız da değiller. Burası başka bir yer olmuş. Kazanabilirdik de ama kazanma şansımız yok gibi gözüküyordu. Söyleyecek bir şeyim yok, nesini anlatayım?

‘BEŞİKTAŞLI OYUNCULAR ÇOK RAHAT’

Oyuncu grubunu kim koruyacak ortada? Sakin kalmaya çalışıyorum ama itiraz etmemek mümkün değil. Beşiktaşlı oyuncular çok rahat. Karşılığının olmayacağını hissediyorlar herhalde.

FB TV’DEKİ ELEŞTİRİLERE CEVAP…

Bir taraftan rakiplerle mücadele ediyoruz. Bir taraftan kendi içimizde mücadele ediyoruz. Taraftar ve oyuncu bütünlüğünü korumamız lazım. Şu ortamda Fenerbahçe’nin şampiyon olması kolay değil. Kendi içimizde de böyle bir şey olunca onu sağlamamız lazım. Başka türlü zor maalesef. Esas sıkıntı olan şu, çok beraber oynadığımız rakiplerin pek çok mağlubiyeti var. Ancak 21 maç sonra bizim mağlubiyetimiz her şeyi sil baştan hale getiriyor. Anlayabilmek mümkün değil.

‘RAKİPLERİMİZ KAYBEDİYOR AMA 21 MAÇ SONRA YENİLİNCE…’

Esas sıkıntı olan şu, çok beraber oynadığımız rakiplerin pek çok mağlubiyeti var. Ancak 21 maç sonra bizim mağlubiyetimiz her şeyi sil baştan hale getiriyor. Anlayabilmek mümkün değil.”

‘çARŞI GRUBU DA BUNU YAPIYORSA HİKAYE BİTMİŞ’

Sosyal sorumluluk projelerinde duyarlı olan çArşı grubu benim fotoğrafımı yayınlayarak aşağılamaya çalışıyor. Hep takdir ettiğimiz bir grup. Van’daki insanlar için ortak duyguyu yaşamak için soyunan insanlar. Ancak sonradan başka bir insanı aşağılamaya çalışıyorlar. Nedir bu? çArşı grubu da bu haldeyse çok üzüntü verici. Eğer onlar da bunu yapabiliyorsa hikaye bitmiş. Bu ortam futbol ortamı değil. Kimseye faydası olmayacak. Bu ortamı yaratanların ki, içinde biz de varız, kimseye faydası olmayacak.”

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