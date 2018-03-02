Aydınus başladı futbolcular bitirdi

KAOS: Düzenden yoksun, uyumsuz ve karmakarışık bir durum.

Siz hiç Aykut Kocaman'ın sahaya girdiğini gördünüz mü? Ya da oyuncusuna yapılan bir faulden sonra böyle çıldırdığını… Dün gece gördük! ‘Sakin güç' Aykut Hoca oyunculuk hayatında bile bu kadar hırslı değildi. Çünkü Fırat Aydınus, Medel'in geri pası sonrasında Pepe'nin kısa geri pasıyla golle burun buruna kalan oyuncusu Alper Potuk'u ofsaytla durdurdu. Çünkü Pepe'nin Soldado'ya yaptığı net faulü gözlerinin önünde vermedi. Sonra… Ligin başından bu yana yakındığı bir bireysel hata yapan Mehmet Topal'ın ikramıyla gol yedi hem de iyi oynarken. Hem de lig maçındaki hatalardan arınmış, top yapan, rakibin düzenini bozan bir oyun dizilimdeyken. Bir de buna çok inandığı Alper'in kırmızı kartı eklendi. Klas ayak: Mehmet Ekici Sonra…

Klas ayak Mehmet Ekici,

“Futbol estetik bir oyundur” sloganını kanıtladı ve Şener'e ‘Al at' dedi… Sahneye Şenol Güneş'in maçı değiştirmesi için oyuna aldığı Querasma çıktı, Souza'ya vurdu kırmızı aldı, saha karıştı… Çıkarken de Ekici'ye bir yumruk attı. Aykut Kocaman, Dirar ve Valbuena hamleleriyle tam oyunu kontrol altına almışken Fırat Aydınus, Gökhan Gönül'ün Aatıf'ı düşürdüğü pozisyonda penaltıyı vermedi, ardından da bunu telafi etmek için Hasan Ali'nin Babel'e ceza sahası içindeki hareketini es geçti…. Sahneye bu kez de Volkan Demirel çıktı ve kendisini zorla attırdı… Hasan Ali'ye çarpan topla da beraberlik golünü yedi sarı-lacivertliler… Size belki de sezonun en güzel derbisini yazacaktım ama olmadı. Futboldan çok hakemin öne çıktığı, futboldan çok takımını düşünmeyen oyuncuların öne çıktığı bir kaos izledik.