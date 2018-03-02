Amatörler ordusu!

Türkiye Ligi'nin iki güzide kulübü arasında oynanan kupa maçında oyuncuların lakayt bir şekilde görmüş olduğu kartlar ve sahada yaşananlar utanç vericiydi.

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus 3 kırmızı kart gösterdi. İlkinde Alper Potuk'un sarı kartı varken acemice yaptığı davranıştan dolayı ikinci kartı gösterdi, haklıydı.

Sonrasında Şenol Güneş'in maçı eşitlesin diye oyuna aldığı Quaresma da kartları eşitledi, kendini attırdı. Yine aynı pozisyon içinde ikinci sarı kartı görmekten yırtan Volkan daha sonraki bölümde takımını 9 kişi bıraktı. Bu oyuncular böylesine sorumsuzca takımlarını nasıl yalnız bırakabiliyorlar bunu anlamak mümkün değil.

Amatör sporcular bile bunları yapmaz. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'un maçtaki en kritik hatası oyunun son bölümlerinde Hasan Ali Kaldırım'ın Babel'e yaptığı müdahaledeki vermediği penaltıydı. Bu karar da maçın sonucuna etki etmiş oldu.