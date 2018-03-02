Ali Ece: Volkan ve Quaresma’nın kaptanlıklarını alacaksın!

Ali Ece 2-2 biten olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden sonra Volkan Demirel ve Quaresma'ya yüklendi.

Tivibu Spor’da yayınlanan Orta Nokta programında ünlü spor adamları olaylı derbi sonrası Volkan Demirel ve Ricardo Quaresma hakkında eleştirilerde bulundu. Ali Ece Volkan Demirel’in yediği kırmızı kart için, ”Volkan’ı da Quaresma’yı da kaptanlıktan alacaksın. Kaptan dediğin elini prize sokan 3-4 yaşındaki çocuk gibi davranmayacak.” ifadelerini kullandı.

Quaresma`ya ağır ceza yolda Dolmabahçe'deki kupa randevusunda kırmızı kartlar havada uçuştu, kavgalar geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku