Yılmaz Vural canlı yayında başkanla kavga etti

TFF 1.Lig ekiplerinden Giresunspor ile anlaştıktan 3 hafta sonra yollarını ayıran Yılmaz Vural, TRT Spor'da katıldığı bir programda başkan Mustafa Bozbağ ile tartıştı.

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