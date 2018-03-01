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Yılmaz Vural canlı yayında başkanla kavga etti

TFF 1.Lig ekiplerinden Giresunspor ile anlaştıktan 3 hafta sonra yollarını ayıran Yılmaz Vural, TRT Spor'da katıldığı bir programda başkan Mustafa Bozbağ ile tartıştı.
07:251 Mart 2018
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Canlı yayına telefonla bağlanan Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, Yılmaz Vural’ın takımdaki oyuncuların hangi mevkiide oynadığını bilmediği imasında bulundu. O sözlere sinirlenen Yılmaz Vural, başkana sert tepki gösterdi. Bu görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

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