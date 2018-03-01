Yeni Orduspor’dan hakem atamasına sert tepki

TFF 3. Lig 2. Grup'un 25. haftasında 3 ve 4 Mart tarihlerinde oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, “Kocaeli takımı Darıca Gençlerbirliği ile şampiyonluk mücadelesi verirken, deplasmanda oynayacağımız Anadolu Bağcılar maçına Kocaeli hakeminin atanması manidardır” dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 25. hafta müsabakalarında görev alacak hakem atamaları bazı kulüplerin tepkisine sebep oldu. Grupta Darıca Gençlerbirliği ile şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Orduspor Kulübü, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Anadolu Bağcılar futbol müsabakasına atanan hakeme sert tepki gösterdi. Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, bu hafta deplasmanda karşılaşacakları Anadolu Bağcılar maçına şampiyonluk mücadelesi verdikleri Darıca Gençlerbirliği'nin temsil ettiği Kocaeli ilinin hakemi Enes Kanpara'nın atanmasına sert tepki gösterdi.

‘MÜCADELEMİZİ DÜRÜSTÇE YÜRÜTÜYORUZ’

Zavalsız, yaptığı açıklamada 3. Lig 2. Grup’ta ligin bitimine 10 hafta kaldığına, şampiyonluk mücadelesinin kızıştığına ve bir puanın dahi her takım için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Zavalsız, “Ligin ikinci yarısında gerek kendi sahamızda gerek deplasmanlarda çok iyi oynadığımız ve üç puan alabileceğimiz maçlarda bir çok penaltımız verilmediği gibi bazı gollerimiz sayılmadı. Biz buna rağmen hakem camiasını hiç karşımıza almadık ve olumsuz bir açıklama da yapmadık. Mücadelemizi dürüstçe ve hakkımızla yürütüyoruz. Ancak bu hafta önemli bir maça çıkacağız.

Rakibimiz Darıca Gençlerbirliği Kocaeli ilini temsil ediyor. Oysa bizim deplasmanda oynayacağımız Anadolu Bağcılar maçına Kocaeli hakemi atanıyor. Bu atama oldukça manidardır. Bizim maçımıza Kocaeli bölgesinin hakeminin atanması her ihtimali akla getirdiği gibi, hakem verdiği veya vermediği kararlarla tartışmaya açık olacaktır. Merkez Hakem Kurulu'nun bu atamasını esefle karşılıyoruz” dedi. Samsunspor, Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar devam edecek Samsunspor Futbol Şube Sorumlusu Suat Çakır, Engin İpekoğlu'nun istifasının ardından takımın başına getirilen altyapı koordinatörü Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar devam edeceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku