Volkan Demirel’in hareketi olay yarattı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 2-1 sarı lacivertli takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Alper Potuk’un kırmızı kart görmesinin ardından ilk yarıda 10 kişi kalan sarı lacivertlilerde Şener’in öne geçiren golü sonrası müthiş bir sevinç yaşandı. O sırada ekranlara gelen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’in hareketi ise maça damga vurdu.
45+2’de Şener’in zor pozisyonda attığı gol sonrası kalesinden koşarak Beşiktaş yarı sahasına kadar koşarak gelen Volkan, yerde kayarak sevinç gösterisinde bulundu. Mücadelenin hakemi Fırat Aydınus Volkan’a yaşadığı abartılı sevinç nedeniyle sarı kart gösterdi. Volkan’ın o hareketi sosyal medyada da gündem oldu, Twitter’da birbirinden ilginç paylaşımlar yapıldı. Bu pozisyonda sarı kart gören Volkan 77’de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Volkan Demirel her kış kayak yapmak için Uludağ yerine Vodafone Parkı tercih ediyor.
— Gamze Yılmaz (@yilmazgaamze) 1 Mart 2018
Volkan Demirel o nasıl geliş ahahahah pic.twitter.com/6pARIjejOa
— Fleurquin (@10Fleurquin) 1 Mart 2018
Volkan Demirel'in kaleden gol sevincini yaptığı yere taksi 7 lira yazar
— YARIM DELİ (@YARIMDeIi) 1 Mart 2018
Volkan Demirel sen çok büyük bir efsanesin ya, adamın varlığı bile 1-0 önde başlamamıza sebep oluyor resmen.
— Comandante #AliKoç (@atavratofansif) 1 Mart 2018
şu maçlara artık sadece volkan demirel'i çekecek bir kamera koyun ya o depara nasıl başladı tüm detaylarıyla görmek istiyorum
— mert (@mertsrbs) 1 Mart 2018